Málefni leik-, grunn- og framhaldsskóla eru okkur í D-lista og annarra lýðræðissinna í Rangárþingi eystra hugleikin. Með öflugu, framsæknu og faglegu starfi á öllum skólastigum leggjum við sterkan grunn að framtíð barnanna okkar. Þar er auðvitað lykilatriði að huga vel að starfsumhverfi kennarra og annarra starfsmanna til að auðvelda þeim að takast á við það verkefni að kenna og leiðbeina þeim sem erfa munu landið.
Öll börn frá 12 mánaða aldri hafa fengið tryggt pláss í nýjum og glæsilegum leikskóla sem tekinn var í notkun á síðasta kjörtímabili, nánar tiltekið í ágúst 2023. Reistur var glæsilegur leikskóli þar sem allir hlutaðeigandi komu að borðinu við hönnun. Til gamans má nefna að þá var það leikskólinn okkar Aldan sem hlaut hljóðvistarverðlaunin þegar þau voru veitt í annað sinn í úttekt á leikskólum landsins. Nýr leikskóli verður samt ekki alltaf nýr og huga þarf vel að því að halda við húsnæðinu og umhverfi þess svo sómi sé að.
Ekki er síður mikilvægt að huga að því að tvítyngi barna er hátt og einnig hlutfall erlendra barna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Þá viljum við styðja við fjölskyldur barna í leikskóla og innleiða gjaldfrjálsan leikskóla í skrefum. Fyrsta skrefið yrði að koma á gjaldfrjálsum máltíðum líkt og innleitt hefur verið í grunnskóla. Einnig viljum við endurskoða styrki til aksturs leikskólabarna er búa í dreifbýli með það að markmiði að það nýtist fleirum.
Nú er svo komið að grunnskólinn okkar er að verða of lítill því börnum fjölgar hratt og ört í sveitarfélaginu. Nýjustu spár um húsnæðisþörf grunnskólans gerðu ráð fyrir að huga þyrfti að stækkun skólahúsnæðis í kringum 2032 en nú er svo komið að drífa þarf það verkefni í gang. Í lok liðins kjörtímabils var ákveðið að hefjast handa við undirbúning að viðbyggingu við Hvolsskóla. Í þessari framkvæmd munum við vilja gera eins og við leikskólann og fá alla hlutaðeigandi að borðinu við hönnun húsnæðisins.
Það er ávallt gaman að heyra jákvæðar frásagnir af skólastarfinu. Krakkar á öllum aldri fá hrós alls staðar að fyrir góða framkomu og hvað þau eru almennt frábær, þar leikur frábært starfsfólk innan skólans stórt hlutverk því ef kennarar og leiðbeinendur sýna ekki áhuga þá er erfitt að ætla börnunum það.
Öll viljum við verða eitthvað þegar við verðum stór og þá er mikilvægt að nemendur eigi góðan kost á að sækja sér nám á eigin forsendum, framhaldsskólinn er þannig ekki síður mikilvægur samfélaginu okkar. Mikilvægt er að þrýsta á að almenningssamgöngur verði alvöru valkostur fyrir nemendur til að sækja skóla. Einnig þarf að leggja þunga áherslu á að byggja upp örugga og góða heimavist fyrir FSU sem að ungmenni vilja raunverulega nýta sér.
Góð skólaþjónusta þarf að vera til staðar og taka utan um öll okkar börn, líka þau sem þurfa aukin stuðning hvort sem er í námi eða tómstund og við viljum gæta þess. Í samfélagi eins og okkar þar sem erlendir íbúar eru margir er auk þess mikilvægt að við aukum framboð og aðgengi á íslenskukennslu fyrir þá sem það kjósa sér.
Síðast en ekki síst, þar sem vorið er komið og sumarið farið á banka á dyrnar á milli kuldadaga, þá viljum við efla starfsemi vinnuskólans og opna fyrir umsóknir frá ungmennum utan sveitarfélagsins sem vilja mögulega koma og verja sumarfríi hjá ættingjum og vinum þannig þau eiga líka möguleika á að sækja sér atvinnu í leiðinni.
Kæru íbúar við viljum standa vörð um börnin okkar á hvaða aldri sem þau eru. Ég hvet þig til að setja X við D þann 16. maí.
Höfundur skipar 5.sæti D-lista og annarra lýðræðissinna í Rangárþingi eystra
