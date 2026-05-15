Nú er mál að linni áratuga setu núverandi meirihluta við stjórn Reykjavíkurborgar. Öllum má ljóst vera, sér í lagi meirihlutanum sjálfum, að hann hefur ratað í ógöngur á flestum sviðum; fjármálastjórn er í ólestri með glórulausum hækkunum opinberra gjalda og óskilvirkri stjórnsýslu. Sömu sögu er að segja um lögbundna þjónustu, skipulagsmál, skólamál og samgöngumál.
Popúlísk hálmstrá eins og „mannréttindi“ og „derringur“ í garð einkabílaeigenda duga skammt til að bjarga ímyndinni. Barnslegur brussugangur meirihlutans og vina þeirra í ráðhúsinu er reyndar alvarlegt félags-pólitískt rannsóknarefni og víti til varnaðar sé tekið mið af nýjum tölum Hagstofunnar um fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt þeim skýrist fjölgunin svo til eingöngu af útlendingum sem hingað berast stríðum straumi.
Erlendir ríkisborgarar skipa nú um þriðjung höfuðborgarbúa; þeim fjölgaði um 54% frá 2019 til 2025 samkvæmt Þjóðskrá. Engan skal undra, enda hefur ráðhússherinn helgað sig loftkenndri hugmyndafræði, sem felst í að glenna upp allar gáttir fyrir innflytjendum, flóttafólki og umsækjendum um alþjóðlega vernd.
Fáir voga sér að andmæla þessari þróun, enda vill enginn láta það spyrjast um sig að hann „ofsæki minnihlutahópa“. Það er í raun fullkomlega skiljanlegt og gott mál út af fyrir sig miðað við ákveðnar forsendur. En illu heilli hefur verið búið þannig um hnútana að næstum ógerlegt er að viðhafa frjáls og heiðarleg skoðanaskipti um þessa óheillaþróun.
Augnblöðkur (horse blinkers) hrossa gegna því hlutverki að takmarka sjónsvið þeirra, svo þau haldi einbeitingu og villist ekki af braut; þessu hefur verið líkt við það þegar fólk aðhyllist loftkennda hugmyndafræði í blindni, en hafnar efnislegum rökum er byggja á skynsemi. Ráðhússherinn og allir hans aðdáendur og fylgjendur ætla sér ekki að villast af hinni meintu mannréttindabraut sinni hvað sem á dynur. Þessi sérkennilegi réttrúnaðarsöfnuður er eins og hrossin á hlaupabrautinni með augnblöðkur er fyrirmuna honum að skynja allar viðvörunarbjöllurnar og rauðu ljósin.
