Umræðan um loftslagsbreytingar hefur á undanförnum misserum orðið æ harðari. Fyrir suma vekur hún kvíða, fyrir aðra tortryggni og fyrir enn aðra þreytu. Þegar umræðan festist í andstæðum fylkingum, á milli þeirra sem vara við yfirvofandi ógn og þeirra sem draga vandann í efa, gleymist oft meginspurningin: hvernig við eigum að bregðast við.
Að viðurkenna loftslagsbreytingar felur hvorki í sér uppgjöf né samþykki á svartsýnni framtíðarsýn. Þvert á móti snýst það um að taka ábyrgð og móta stefnu sem dregur úr áhættu, eykur seiglu samfélagsins og styrkir getu okkar til að takast á við breytingar sem þegar eru hafnar. Loftslagsmál snúast um meira en að forðast verstu sviðsmyndir. Þau snúast um hvernig samfélag við viljum byggja: heilbrigt, sjálfbært og réttlátt.
Lausnir eru þegar til
Ein helsta ástæða þess að fólk hafnar loftslagsumræðunni er tilfinningin um að vandinn sé of stór, of dýr eða of flókinn. Hjá öðrum vegur vantraust þungt; þeir telja umræðuna ýkta, villandi eða jafnvel byggða á röngum forsendum. Sú mynd samræmist þó ekki raunveruleikanum. Margar lausnir eru þegar til staðar og hafa reynst bæði hagkvæmar og árangursríkar..
Á sviði orkumála höfum við séð hraða þróun í endurnýjanlegri orku, aukinni orkunýtni og tæknilausnum sem draga úr losun án þess að skerða lífsgæði eða efnahagslega velferð. Betri einangrun húsa, rafvæðing samgangna og snjallari orkustýring lækka rekstrarkostnað og draga úr viðkvæmni gagnvart sveiflum í orkuverði. Slíkar aðgerðir eru ekki byrði heldur skynsamleg fjárfesting sem skapar ávinning fyrir heimili, atvinnulíf og þjóðarbú. Á Íslandi, þar sem endurnýjanleg raforka er þegar burðarás orkukerfisins, liggja augljós tækifæri í frekari rafvæðingu samgangna og sjávarútvegs.
Í matvælaframleiðslu og landnotkun felast sömuleiðis mikilvæg tækifæri. Lausnir eins og endurheimt votlendis, sjálfbær landnýting og kolefnisbinding í jarðvegi byggja allar á þekkingu sem er þegar til staðar. Slíkar aðgerðir geta bæði dregið úr losun og styrkt fæðuöryggi án þess að grafa undan hefðbundnum atvinnugreinum eða byggðum landsins.
Á Íslandi má þegar sjá merki þess að loftslagsaðgerðir séu farnar að skila árangri. Rafbílavæðing hefur aukist hratt á síðustu árum og víða um land eru sveitarfélög og fyrirtæki farin að nýta raforku í stað jarðefnaeldsneytis þar sem það er mögulegt. Slíkar breytingar sýna að loftslagsaðgerðir eru ekki fjarlæg framtíðarsýn heldur þróun sem er þegar hafin.
Ávinningur sem skiptir máli núna
Loftslagsaðgerðir eru oft settar fram sem siðferðileg skylda gagnvart framtíðarkynslóðum. Það er rétt, en þó aðeins hluti sögunnar. Ávinningurinn tilheyrir ekki aðeins framtíðinni heldur líka daglegu lífi okkar núna.
Hreinna loft dregur úr öndunarfærasjúkdómum og bætir lýðheilsu. Skilvirkari samgöngur spara tíma, draga úr hávaða og auka lífsgæði. Betri nýting auðlinda eykur efnahagslegt öryggi og minnkar viðkvæmni gagnvart sveiflum á alþjóðamörkuðum. Í þessu ljósi eru loftslagsmál ekki sérmál fárra heldur spurning um skynsamlega meðferð á sameiginlegum gæðum.
Óvissa er ekki ástæða til aðgerðarleysis
Vísindin veita okkur sterkar vísbendingar um loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra, þótt óvissa sé enn um hraða, umfang og nákvæma framvindu þeirra. Sú óvissa er ekki rök fyrir aðgerðarleysi heldur ástæða til varfærni og ábyrgðar. Þegar afleiðingarnar geta orðið alvarlegar er skynsamlegt að velja stefnu sem dregur úr áhættu og eykur aðlögunarhæfni samfélagsins.
Í heilbrigðismálum, fjármálum og öryggismálum tökum við reglulega ákvarðanir þrátt fyrir óvissu vegna þess að kostnaðurinn við aðgerðarleysi getur reynst meiri. Við tryggjum hús, rekstur og heilsu einmitt vegna þess að við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Loftslagsaðgerðir byggja á sömu hugsun: þær snúast ekki um fullkomna vissu heldur skynsamlega áhættustýringu.
Frá ótta til virkni
Hræðsla hvetur sjaldnast til varanlegra breytinga. Fólk bregst betur við von, réttlæti og skýrum markmiðum. Þess vegna skiptir máli að ræða loftslagsmál þannig að fólk sjái sig sem hluta af lausninni, ekki sem vandamálið.
Þögn og tafir breyta engu um þróunina.
Loftslagslausnir snúast ekki um fullkomnun eða skyndilegar umbreytingar. Framtíðin mótast ekki í einni stórri ákvörðun heldur í þeim skrefum sem samfélög velja að taka dag frá degi. Breytingar gerast í skrefum, með samvinnu og með því að velja stefnu sem færir okkur nær betri niðurstöðu.
Samtalið sem við þurfum
Fyrir samfélag sem byggir afkomu sína að stórum hluta á náttúruauðlindum er skynsamleg loftslagsstefna grundvallarspurning um framtíðaröryggi. Umræðan á að snúast um hvernig við viljum búa, hvernig við nýtum auðlindir okkar og hvernig við tryggjum öryggi og velferð, bæði til skemmri og lengri tíma.
Við stjórnum ekki öllum breytingunum sem fram undan eru en við getum ákveðið hvernig við mætum þeim.
Höfundur er
í loftslagshópnum París 1,5
sem berst fyrir því að Íslandi leggi sitt af mörkum til að takast á við loftslagsvandann.
