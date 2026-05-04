Sem fjölskyldumaður í Fjarðabyggð horfi ég á stjórnmál fyrst og fremst út frá daglegu lífi fólks. Ég hugsa um heimilin, börnin, atvinnuna, reikningana, þjónustuna og framtíðina sem við viljum byggja hér. Fyrir mér eiga stjórnmál ekki að snúast um flókin kerfi eða fjarlægar hugmyndir, heldur um það hvort ákvarðanir stjórnvalda geri líf fólks betra, einfaldara og öruggara.
Gildi Miðflokksins byggja á skynsemi, ábyrgð og virðingu fyrir fólki og fjármunum þess. Það skiptir miklu máli í sveitarfélagi eins og Fjarðabyggð. Þegar opinberir aðilar taka ákvarðanir þurfa þeir að muna að fjármagnið sem þeir fara með kemur frá íbúunum sjálfum. Það á að nýta af varfærni, ráðdeild og með skýra forgangsröðun. Sveitarfélagið á ekki að eyða orku og peningum í óþarfa flækjustig, heldur einbeita sér að grunnþjónustu, öryggi, innviðum og því sem snertir daglegt líf fólks beint.
Miðflokkurinn hefur á landsvísu lagt áherslu á að draga úr miðstýringu, einfalda kerfi og treysta fólki betur. Sú hugsun á fullt erindi inn í sveitarstjórnarmál. Íbúar í Fjarðabyggð þekkja sínar þarfir best. Lausnirnar þurfa að taka mið af raunveruleikanum hér — ekki einungis hugmyndum sem verða til langt frá okkar samfélagi. Við eigum að byggja upp sveitarfélag þar sem stjórnsýslan vinnur með fólki, hlustar á það og leysir úr málum með skilvirkum hætti.
Fyrir fjölskyldur skiptir fyrirsjáanleiki gríðarlegu máli. Fólk þarf að geta treyst því að þjónustan virki, að gjöld séu hófleg, að atvinnulífið fái svigrúm til að vaxa og að ungt fólk sjái framtíð fyrir sér hér heima. Þegar kerfin eru einfaldari, ákvarðanir skýrari og fjármunir nýttir af ábyrgð verður lífið auðveldara.
Ég býð mig fram vegna þess að ég trúi á jarðbundna, heiðarlega og skynsama nálgun. Með gildum Miðflokksins að leiðarljósi getum við byggt upp Fjarðabyggð þar sem sveitarfélagið stendur með fólkinu, vinnur fyrir fólkið og gerir því auðveldara að lifa góðu lífi.
Höfundur skipar 3.sæti á lista Miðflokksins í Fjarðabyggð.
Sæbjörg Lára Másdóttir,Berglind Rós Ragnarsdóttir skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Dagbjört Höskuldsdóttir skrifar
Davíð Arnar Stefánsson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Guðný María Jóhannsdóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Ágústa Árnadóttir skrifar
Ómar H. Kristmundsson skrifar
Árni Rúnar Árnason skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Drífa Snædal skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar
Rakel Viggósdóttir ,Rósanna Andrésdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson skrifar
María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Kristín Dýrfjörð skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar