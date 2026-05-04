Af hverju er verðbólga hjá okkur hærri en í nágrannalöndum? Halldór Jörgen Olesen skrifar 4. maí 2026 09:48 Verðbólgan á Íslandi er 5,2%. Á evrusvæðinu er hún um 2,3%. Munurinn er ekki tilviljun. Í apríl mældist verðbólga á Íslandi 5,2%. Á sama tíma er hún rétt rúm 2% á evrusvæðinu. Af hverju er verðlag að hækka hraðar hjá okkur en hjá nágrönnum? Það eru sex meginástæður og þær hverfa ekki á einni nóttu. Húsnæði vegur þungt. Á Íslandi er kostnaður húseiganda inni í verðbólgumælingunni. Það gerir ESB ekki. Hagstofan hefur sjálf bent á að ef við mældum á sama hátt og Evrópa væri verðbólgan okkar 1–1,5 prósentustigum lægri. Húsnæðisverð hækkar svo hratt vegna þess að of fáar íbúðir eru byggðar og fólki fjölgar mikið. Nær allt er flutt inn. Bensín, matur, fatnaður, bílar. Þegar olíuverð, flutningskostnaður eða heimsmarkaðsverð hækkar úti í heimi, hækkar verðlag hjá okkur strax. Í gögnum síðustu tveggja ára koma um 37% verðbólgunnar beint að utan. Krónan er lítil og sveiflast. Örlítil veiking á krónunni gagnvart evru, eins og þau 4% sem hafa fallið síðasta ár, gerir allt innflutt dýrara. Lönd með evru sleppa við þessi mögnunaráhrif. Laun hækka hratt. Kjarasamningarnir 2024 gáfu launþegum samtals nálægt 20–23% hækkun á fjórum árum. Það er gott fyrir launafólk en þýðir líka að þjónusta, veitingar, viðgerðir, hárgreiðsla, verður sjálfkrafa dýrari ár frá ári. Ríkið er hluti af vandanum. Eldsneytisgjald og kolefnisskattur hækka um hver áramót. Áfengis- og tóbaksgjöld voru hækkuð í síðustu fjárlögum. Hitaveita og rafmagn er á gjaldskrá sem ríki og sveitarfélög ákveða. Á mælaborði okkar má sjá að ríkið ber ábyrgð á um fjórðungi verðbólgunnar. Stýrivextir bíta hægar hjá okkur. Seðlabankinn heldur vöxtum í 8,25% eða all nokkru hærra en evrópski seðlabankinn (2,5%). En af því stór hluti húsnæðislána er verðtryggður, það er, höfuðstóllinn fylgir verðlagi, finna heimilin minna fyrir stýrivaxtahækkunum. Það gerir baráttuna gegn verðbólgunni erfiðari. Það er engin ein töfralausn. Lágvaxtaverðbólga á Íslandi krefst þess að við ráðumst á húsnæðisvandann, höldum krónunni stöðugri, gerum hófsamari kjarasamninga og endurskoðum hvernig ríkið hækkar gjöld sín. Ríki og sveitarfélög hafa upplagt tækifæri til samvinnu í langtímalausn á húsnæðisvandanum. Þar til það gerist verður verðbólgan okkar áfram nokkrum stigum hærri en hjá nágrannalöndunum. Höfundur er sérfræðingur í samstarfi og smíðaði verdbolga.net, opið mælaborð sem flokkar hvern lið verðbólgunnar eftir uppruna: ríki, erlendu eða innlendu. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir Skoðun Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Kaupmaðurinn á horninu er svarið Einar Mikael Sverrisson Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Brottflutningur bandarísks herliðs frá Evrópu Arnór Sigurjónsson Skoðun Allir æfa – Reykjavík á hreyfingu Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson Skoðun Fleiri fána! Guðmundur Edgarsson Skoðun Skoðun Skoðun Hafnarfjörður í sókn Árni Rúnar Árnason skrifar Skoðun Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB: Hvað erum við að kjósa um? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Það sem sveitastjórnir geta gert gegn kynbundnu ofbeldi Drífa Snædal skrifar Skoðun Af hverju er verðbólga hjá okkur hærri en í nágrannalöndum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Tímamót í uppbyggingarsögu Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Skólinn á að rúma okkur öll Rakel Viggósdóttir ,Rósanna Andrésdóttir skrifar Skoðun Þurfum við nýtt kerfi í stað jafnlaunavottunar? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Allir æfa – Reykjavík á hreyfingu Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson skrifar Skoðun Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Byrjum á grunninum ekki þakinu Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir skrifar Skoðun Brottflutningur bandarísks herliðs frá Evrópu Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Geðheilbrigðisvandi, taktu númer…. Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Ég kýs með leikskólahjartanu Kristín Dýrfjörð skrifar Skoðun Fleiri fána! Guðmundur Edgarsson skrifar Skoðun Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun Þegar niðurstaðan kemur á undan greiningunni Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Kaupmaðurinn á horninu er svarið Einar Mikael Sverrisson skrifar Skoðun Kerfisbundinn ránsfengur: Hvernig OHF-væðingin breytti lýðveldinu í sjálfsafgreiðslustöð Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Flokkur fólksins þorir og getur Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Hin leiðin í umferðarmálum Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Hraðar heim Sigrún Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kristrún og Kópavogsskatturinn – opið bréf frá leikskólastjóra í Kópavogi Egill Óskarsson skrifar Skoðun Hugsum lengra en næstu kosningar Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir skrifar Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson skrifar Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar Sjá meira