Hafnarfjörður í sókn Árni Rúnar Árnason skrifar 4. maí 2026 10:18 Það er í daglegu lífi bæjarbúa sem árangur góðrar stjórnunar bæjarins sést best. Í greiðfærum götum, snyrtilegu umhverfi, öflugri íþróttaaðstöðu, góðum sundlaugum og fallegum svæðum þar sem fólk kemur saman. Snjómokstur hefur gengið vel á þessu kjörtímabili. Það skiptir máli að fólk komist leiðar sinnar, að þjónusta bæjarins virki og að grunninnviðir séu í lagi. Sama á við um almennt viðhald og umhirðu. Göturnar eru snyrtilegar, miðbærinn er sópaður vikulega og önnur hverfi eftir þörfum. Þetta eru kannski ekki alltaf stærstu málin í umræðunni, en þau hafa mikil áhrif á daglegt líf bæjarbúa. Meiri lífsgæði, betri aðstaða og fallegri bær Uppbygging íþróttastarfs í Hafnarfirði hefur verið öflug og fjölbreytt. Nýtt knattspyrnuhús Hauka á Ásvöllum hefur bætt aðstöðu til muna, ný reiðhöll Sörla styrkir starfsemi hestafólks og aðstaða fyrir hnefaleika hefur verið bætt verulega. Þá hefur skapast frábær aðstaða fyrir Brettafélagið sem nýtist ungu fólki sérstaklega vel. Þessar framkvæmdir skipta máli vegna þess að þær skapa fleiri tækifæri fyrir börn og ungmenni til að finna sig í íþróttum, hreyfingu og heilbrigðu félagsstarfi. Sundlaugarnar okkar njóta einnig mikilla vinsælda og ásókn hefur aukist um 10 til 30% eftir laugum. Í Suðurbæjarlaug hefur skapast frábær aðstaða til að rækta bæði sál og líkama og fram undan eru spennandi verkefni. Þar má nefna stækkun Ásvallalaugar og nýtt útisvæði við Sundhöll Hafnarfjarðar sem mun lyfta þjónustunni enn frekar. Sundlaugarnar eru hluti af menningu okkar, heilsu og samfélagi. Fegrun bæjarins hefur sömuleiðis verið í forgangi. Sett hefur verið upp mikið magn sumarblóma og unnið markvisst að endurbótum á svæðum á borð við Hellisgerði. Þar hafa orðið miklar framfarir og svæðið er orðið enn meira aðdráttarafl fyrir bæjarbúa og gesti. Það skiptir máli að bærinn okkar sé fallegur, vel hirtur og aðlaðandi. Það eykur stolt íbúa og gerir Hafnarfjörð enn betri heimabæ. Allt þetta gerist ekki af sjálfu sér. Þetta eru niðurstöður skýrrar forystu, ábyrgra ákvarðana og markvissrar forgangsröðunar. Við höfum lagt áherslu á að þjónustan virki, að innviðirnir séu sterkir og að bæjarbúar finni fyrir framförum í sínu nærumhverfi. Við viljum halda áfram á þessari braut. Með ábyrgð, metnaði og skýrri sýn tryggjum við að Hafnarfjörður verði áfram framúrskarandi samfélag fyrir alla íbúa. Þetta snýst um Hafnarfjörð, bæinn okkar, lífsgæðin okkar og framtíðina sem við byggjum saman. Höfundur skipar þriðja sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði. 