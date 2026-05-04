Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB: Hvað erum við að kjósa um? Valerio Gargiulo skrifar 4. maí 2026 10:00 Þann 29. ágúst 2026 er fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem Íslendingar verða spurðir: „Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?” Við fyrstu sýn kann spurningin að virðast einföld, en það er mikilvægt að skilja nákvæmlega hvað verið er að kjósa um. Þetta er ekki atkvæðagreiðsla um að ganga í Evrópusambandið heldur snýst hún aðeins um það hvort Ísland eigi að hefja viðræður á ný um mögulega aðild. Ef niðurstaðan verður jákvæð munu stjórnvöld hefja samningaviðræður við Evrópusambandið. Ef þær leiða til samnings verður síðan haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem þjóðin tekur afstöðu til þess hvort ganga eigi í sambandið. Kjósendur eru því í raun að taka afstöðu til fyrsta skrefs í lengra ferli. Sem einstaklingur með lagalegan bakgrunn hef ég haft áhuga á að skoða þetta mál út frá lögum og staðreyndum. Markmið mitt er ekki að hafa áhrif á hvernig fólk kýs heldur að skilja ferlið og útskýra það á einfaldan hátt. Sem Ítali sem hefur búið lengi á Íslandi hef ég upplifað Evrópusambandið frá öðru sjónarhorni. Á Ítalíu hefur aðild að Evrópusambandinu haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Ávinningur hefur meðal annars falist í auknu samstarfi milli ríkja, auðveldari viðskiptum og ferðalögum og sameiginlegum lagaramma á mörgum sviðum. Á sama tíma hafa komið fram áskoranir og umræða um hversu mikið svigrúm einstök ríki hafa í ákveðnum málum. Fyrir Ísland gætu svipuð sjónarmið komið til skoðunar, þó í ólíku samhengi. Ávinningur gæti falist í greiðari aðgangi að stærri markaði, auknu efnahagslegu samstarfi og fleiri tækifærum fyrir nemendur og starfsfólk. Fyrir lítið ríki getur einnig skipt máli að vera hluti af stærra samstarfi. Á hinn bóginn gætu vaknað spurningar um stjórnun náttúruauðlinda, sjávarútveg og aðra lykilþætti í íslensku samfélagi. Að aðlagast sameiginlegum reglum gæti kallað á málamiðlanir og vakið spurningar um hversu mikið sjálfstæði ríkið heldur í ákveðnum málum. Í þessu samhengi er kannski mikilvægast ekki að vera með eða á móti heldur hvernig farið er inn í slíkt ferli. Ísland hefur sterka sjálfsmynd sem byggir á sögu, tungumáli, náttúru og þeirri leið sem landið hefur valið í gegnum tíðina. Ef viðræður yrðu teknar upp að nýju væri því mikilvægt að nálgast þær af skýrleika og yfirvegun. Það snýst ekki um að samþykkja allt heldur um að semja um það sem getur raunverulega styrkt landið án þess að missa stjórn á lykilatriðum. Samningar byggjast alltaf á jafnvægi. Raunhæft jafnvægi næst aðeins ef ríki getur átt í samstarfi án þess að tapa því sem skilgreinir það. Þess vegna skiptir miklu máli að umræðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sé skýr og upplýst. Kjósendur þurfa að vita hvað þeir eru að kjósa um og hvaða afleiðingar ákvörðun þeirra hefur. Lýðræði snýst ekki aðeins um að fá að kjósa. Það snýst líka um að skilja spurninguna. Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Valerio Gargiulo Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir Skoðun Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Kaupmaðurinn á horninu er svarið Einar Mikael Sverrisson Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Brottflutningur bandarísks herliðs frá Evrópu Arnór Sigurjónsson Skoðun Allir æfa – Reykjavík á hreyfingu Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson Skoðun Fleiri fána! Guðmundur Edgarsson Skoðun Skoðun Skoðun Hafnarfjörður í sókn Árni Rúnar Árnason skrifar Skoðun Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB: Hvað erum við að kjósa um? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Það sem sveitastjórnir geta gert gegn kynbundnu ofbeldi Drífa Snædal skrifar Skoðun Af hverju er verðbólga hjá okkur hærri en í nágrannalöndum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Tímamót í uppbyggingarsögu Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Skólinn á að rúma okkur öll Rakel Viggósdóttir ,Rósanna Andrésdóttir skrifar Skoðun Þurfum við nýtt kerfi í stað jafnlaunavottunar? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Allir æfa – Reykjavík á hreyfingu Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson skrifar Skoðun Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Byrjum á grunninum ekki þakinu Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir skrifar Skoðun Brottflutningur bandarísks herliðs frá Evrópu Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Geðheilbrigðisvandi, taktu númer…. Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Ég kýs með leikskólahjartanu Kristín Dýrfjörð skrifar Skoðun Fleiri fána! Guðmundur Edgarsson skrifar Skoðun Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun Þegar niðurstaðan kemur á undan greiningunni Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Kaupmaðurinn á horninu er svarið Einar Mikael Sverrisson skrifar Skoðun Kerfisbundinn ránsfengur: Hvernig OHF-væðingin breytti lýðveldinu í sjálfsafgreiðslustöð Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Flokkur fólksins þorir og getur Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Hin leiðin í umferðarmálum Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Hraðar heim Sigrún Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kristrún og Kópavogsskatturinn – opið bréf frá leikskólastjóra í Kópavogi Egill Óskarsson skrifar Skoðun Hugsum lengra en næstu kosningar Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir skrifar Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson skrifar Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar Sjá meira