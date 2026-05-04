Skoðun

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB: Hvað erum við að kjósa um?

Valerio Gargiulo skrifar

Þann 29. ágúst 2026 er fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem Íslendingar verða spurðir:

„Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?”

Við fyrstu sýn kann spurningin að virðast einföld, en það er mikilvægt að skilja nákvæmlega hvað verið er að kjósa um.

Þetta er ekki atkvæðagreiðsla um að ganga í Evrópusambandið heldur snýst hún aðeins um það hvort Ísland eigi að hefja viðræður á ný um mögulega aðild. Ef niðurstaðan verður jákvæð munu stjórnvöld hefja samningaviðræður við Evrópusambandið. Ef þær leiða til samnings verður síðan haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem þjóðin tekur afstöðu til þess hvort ganga eigi í sambandið.

Kjósendur eru því í raun að taka afstöðu til fyrsta skrefs í lengra ferli.

Sem einstaklingur með lagalegan bakgrunn hef ég haft áhuga á að skoða þetta mál út frá lögum og staðreyndum. Markmið mitt er ekki að hafa áhrif á hvernig fólk kýs heldur að skilja ferlið og útskýra það á einfaldan hátt.

Sem Ítali sem hefur búið lengi á Íslandi hef ég upplifað Evrópusambandið frá öðru sjónarhorni. Á Ítalíu hefur aðild að Evrópusambandinu haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Ávinningur hefur meðal annars falist í auknu samstarfi milli ríkja, auðveldari viðskiptum og ferðalögum og sameiginlegum lagaramma á mörgum sviðum. Á sama tíma hafa komið fram áskoranir og umræða um hversu mikið svigrúm einstök ríki hafa í ákveðnum málum.

Fyrir Ísland gætu svipuð sjónarmið komið til skoðunar, þó í ólíku samhengi. Ávinningur gæti falist í greiðari aðgangi að stærri markaði, auknu efnahagslegu samstarfi og fleiri tækifærum fyrir nemendur og starfsfólk. Fyrir lítið ríki getur einnig skipt máli að vera hluti af stærra samstarfi.

Á hinn bóginn gætu vaknað spurningar um stjórnun náttúruauðlinda, sjávarútveg og aðra lykilþætti í íslensku samfélagi. Að aðlagast sameiginlegum reglum gæti kallað á málamiðlanir og vakið spurningar um hversu mikið sjálfstæði ríkið heldur í ákveðnum málum.

Í þessu samhengi er kannski mikilvægast ekki að vera með eða á móti heldur hvernig farið er inn í slíkt ferli. Ísland hefur sterka sjálfsmynd sem byggir á sögu, tungumáli, náttúru og þeirri leið sem landið hefur valið í gegnum tíðina.

Ef viðræður yrðu teknar upp að nýju væri því mikilvægt að nálgast þær af skýrleika og yfirvegun. Það snýst ekki um að samþykkja allt heldur um að semja um það sem getur raunverulega styrkt landið án þess að missa stjórn á lykilatriðum.

Samningar byggjast alltaf á jafnvægi. Raunhæft jafnvægi næst aðeins ef ríki getur átt í samstarfi án þess að tapa því sem skilgreinir það.

Þess vegna skiptir miklu máli að umræðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sé skýr og upplýst. Kjósendur þurfa að vita hvað þeir eru að kjósa um og hvaða afleiðingar ákvörðun þeirra hefur.

Lýðræði snýst ekki aðeins um að fá að kjósa. Það snýst líka um að skilja spurninguna.

Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi.

