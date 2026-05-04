Þjónusta sveitarfélaga
Rannsóknir á hamingju hafa ítrekað sýnt að félagsleg tengsl hafa sterkustu fylgnina við lífsánægju fólks. Við sem viljum halda um stjórnartaumana á samfélaginu okkar, þurfum að axla okkar ábyrgð á því að skapa vettvanga þar sem fólk getur komið saman og ræktað tengsl. Sumt gerum við nú þegar vel, annað mætti betur fara.
Sundlaugarnar okkar eru sennilega besti staðurinn fyrir samveru, sama hvort það sé með fjölskyldu og vinum eða til þess að spjalla um allt milli himins og jarðar í heita pottinum eða saununni. Þar er síminn skilinn eftir og fólk getur komið saman og ræktað tengsl. Sveitarfélagið Ísafjarðarbær rekur fjórar sundlaugar, og það er ljóst að endurskoða þarf opnunartíma sundlauganna og bæta verulega í viðhaldið í öllum byggðarkjörnum. Ég held að enginn útsvarsgreiðandi óski þess að við sinnum viðhaldi á sundlaugunum okkar illa, að minnsta kosti viljum við jafnaðarmenn það ekki.
Um aldarmótin var rekið ungmennahús í Ísafjarðarbæ, slík er raunin ekki lengur, og úr því viljum við jafnaðarmenn bæta. Við getum ekki lengur haldið áfram að lesa fréttir og gögn um það að vanlíðan ungmenna aukist án þess að gera neitt í því. Ungt fólk á skilið að fá rými til þess að koma saman, og koma hugmyndum sínum í framkvæmd í samveru við aðra. Ekki má gleyma því að það eru ekki öll ungmenni sem fara í menntaskóla, þau þurfa líka á félagslífi að halda eins og allir aðrir bæjarbúar. Þess vegna viljum við jafnaðarmenn opna ungmennahús í bænum, til að gefa ungu fólki færi á að koma saman og rækta félagsleg tengsl. Það hefur sjaldan verið eins mikilvægt að búa til vettvanga fyrir ungt fólk en á tímum þar sem sími og tölva eru farin að koma í veg fyrir að fólk rækti félagsleg tengsl utan þeirra. Þetta á einnig við um félagsmiðstöðvar sveitarfélagins, en bragarbót mætti gera á starfsemi þeirra og endurskoða opnunartíma.
Allt sem ég hef talið upp hér að ofan eru vettvangar þar sem fólk getur komið saman og ræktað félagsleg tengsl. Í heimi þar sem sundrung og stéttaskipting er mikil, er einmanaleiki orðinn ein af okkar stærstu lýðheilsuógnum. Þess vegna hefur sjaldan verið eins mikilvægt fyrir sveitarfélög að búa til vettvanga fyrir fólk á öllum æviskeiðum, ekki síst ungmenni, foreldra og börn, til þess að koma saman. Sterk félagsleg tengsl hafa mestu fylgnina við hamingju í hamingjurannsóknum. Við, mannskepnan, erum félagsverur og við þurfum hvort annað. Góð geðheilsa er háð því að við upplifum að við tilheyrum og sveitarfélög geta búið til vettvanga til þess að styðja við þessa grunnþörf okkar allra.
Höfundur er lýðheilsufræðingur og situr í 11. sæti á lista Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.
