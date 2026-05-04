Vissulega bjóða eldri árin upp á margar áskoranir. Flestar eru þær vegna heilsufars, breyttra heimilisaðstæðna og því miður oft vegna missis og sorgar. Við viljum að þeir sem hafa lagt samfélaginu til allt líf sitt og starf og byggt upp það samfélag sem við nú búum við eigi við lok sinnar starfsævi að geta fengið þjónustu og tækifæri sem miðast við þarfir þeirra og vonir.
Framsókn vill að sem allra best sé hlúð að eldra fólki í Reykjavík og það verði unnið samkvæmt áætlun til nokkurra ára. Sú áætlun snúi að uppbyggingu húsnæðis við hæfi, bæði til íbúðar, dagdvala og hjúkrunarheimila. Reykjavíkurborg þarf að vera í samstarfi við ríkið þar sem það á við. Við viljum líka að haldið verði áfram að skipuleggja lífsgæðakjarna þar sem gert er ráð fyrir búsetu eldra fólks og fjölskyldna með börn ásamt þeirri þjónustu sem þarf. Með nægum bílastæðum og möguleikum til útivera og samveru kynslóðanna almennt.
Svo eru það líka málin sem gera lífið auðveldara, bæði fyrir eldri og yngri. Hjúkrun og heimaþjónusta eru mikilsverð og brýn nauðsyn að efla og styrkja samþættingu þjónustunnar. Það þarf að koma á stofn sérstökum tengilið sem hægt væri að leita til, svo að ekki þurfi að fara á marga staði. Sem myndu til dæmis hjálpa sambúðarfólki að aðstoða eftir megni maka sinn, án þess að ganga frá sinni heilsu. Framsókn mun beita sér fyrir styrkingu þessara verkefna í þeirri vissu að búseta heima sem lengst, með aðstoð ef þarf, muni vera fjárhagslega hagstætt fyrir borgina um leið og það skilar betri lífsskilyrðum fyrir þá sem þjónustunnar njóta, bæði eldri borgara og öryrkja. Eldra fólk sem vill búa sem lengst heima þegar slæm heilsa bankar upp á þarf að eiga tryggt skjól við hæfi.
Við lítum á öll sambúðarform sem jöfn, hvers kyns sem fólk er eða kýs að vera. Við fordæmum að hafður sé uppi áróður á móti samkynhneigð, transfólki eða öðrum þeim sem kjósa að lifa lífi sínu á annan veg en við vorum ef til vill alin upp við – þeir flokkar sem tala niður til þannig sambúðar eða lífstíls eiga ekki erindi í borgarstjórn. Við bendum líka á stóran hóp íbúa borgarinnar sem eru af erlendu bergi brotin. Það þarf að rétta út hönd til þessa fólks þegar það eldist. Mörg hafa lítið bakland hér og þurfa því aukna aðstoð. Þessi hópur má ekki gleymast.
Nokkur atriði sem snerta flesta - og ömmur þeirra og afa..
1. Framsókn í Reykjavík vill bjóða eldra fólki upp á 60 þús kr frístundastyrk sem má nota í hvers konar frístundir, þátttöku í bókaklúbbum, dansnámskeiðum og ýmiskonar fræðslu eða líkamsrækt.
2.Fjölgum einföldum líkamsræktartækjum á grænu svæðunum og bekkjum út um allt. Á Laugarveginum og Laugarásvegi, Sléttuvegi og hvar sem er.
3. Velferðartækni er orð sem er ef til vill mörgum lítt kunnugt. Nú er sú tækni komin í gang víðast hvar, og borgin notar hana talsvert. Því verður að koma á markvissri fræðslu og beinni kennslu á tölvur, spjaldtölvur og síma í öllum samfélagshúsunum og helst víðar. Sú fræðsla hjálpar við að einfalda búsetuna heima og kemur öllum til góða. Það sýndi sig þegar félag eldri borgara í Reykjavík bauð upp á fræðslu í gervigreind, komust færri að en vildu og hafa verið haldin fjölmörg námskeið síðan.
4. Framsókn vill að endurvakið verði Öldungaráð í Reykjavík, en það var lagt niður í þeirri mynd sem það á að vera samkvæmt lögum og verkefni þess lagt undir Mannréttindaráð. Síðan hefur lítið til baráttumála eldra fólks heyrst frá því ráði. Við viljum að breytt verði skipun í Öldungaráðið, og að það sé virkt og fyrir það lögð þau mál sem snerta málaflokka eldra fólks.
Við sem þessa grein skrifum höfum fylgst með borgarmálefnum lengi. Við erum þess fullviss að engin breyting verði á rekstri borgarinnar eða þeim málum sem hafa verið vanrækt lengi, ef að Samfylkingunni og hennar áhangendum við stjórn borgarinnar, verði ekki gefið frí. Það er engum hollt að vera of lengi við völd, það hefur sagan sannað. En til að breyting verði á stjórn borgarinnar verður Framsókn að koma sterk inn í borgarstjórn. Þann skamma tíma sem Einar Þorsteinsson var borgarstjóri, tókst honum og borgarstjórnarfulltrúum Framsóknar að ná jöfnuði í rekstri borgarinnar. Við af eldri kynslóðinni í flokknum, treystum okkar frambjóðendum við að leiða nýjan meirihluta og rétta við hallarekstur núverandi meirihluta.
Framsókn er hófstilltur miðjuflokkur sem vill viðhalda virðingu og virkni fólks sem er búið að skila sínu til þjóðfélagsins og það er öllum til góðs að þessi hópur geti haldið sjálfstæðri búsetu sem lengst og verið þáttakendur í lífinu – ekki áhorfendur.
Dagbjört Höskuldsdóttir,
f.h. eldri Framsóknarmanna í Reykjavík.
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Dagbjört Höskuldsdóttir skrifar
Davíð Arnar Stefánsson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Guðný María Jóhannsdóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Ágústa Árnadóttir skrifar
Ómar H. Kristmundsson skrifar
Árni Rúnar Árnason skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Drífa Snædal skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar
Rakel Viggósdóttir ,Rósanna Andrésdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson skrifar
María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Kristín Dýrfjörð skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar