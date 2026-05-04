Skoðun

Hvers vegna spyr RÚV ekki um loftslagsmálin?

Davíð Arnar Stefánsson skrifar

Það er skemmtilegur og jafnvel gagnlegur samkvæmisleikur fyrir kjósendur að taka kosningapróf. Það þekkja allir hvernig þetta virkar – fólk svarar fáeinum spurningum, bæði almennum stjórnmálaspurningum og eins og spurningum sem snúa að þínu sveitarfélagi. Niðurstöðurnar sýna hvaða frambjóðendum fólk getur mátað sig við en áður hafa frambjóðendur svarað sama prófi. Og líkt og áður býður RÚV nú upp á kosningapróf fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

Ég er frambjóðandi á lista flokks sem býður fram til sveitarstjórnarkosninga. Ég svaraði spurningunum samkvæmt bestu vitund líkt og aðrir frambjóðendur, geri ég ráð fyrir, enda tek ég prófið alvarlega. Með því móti geti kjósendur kynnst hugmyndum mínum og flokks míns um helstu mál áður en þeir gera upp hug sinn í kjörklefanum.

Á einum stað í prófinu er spurt hver séu mikilvægustu kosningamálin og gefinn kostur á því að velja þrjú mál af lista fjórtán mála sem öll varða sveitarfélögin: samgöngur, atvinnumál, húsnæðismál o.s.frv. Sannarlega allt mikilvæg mál. Það vakti hins vegar athygli mína að loftslagsmálin voru ekki talin upp á listanum. Raunar er hvergi minnst á loftslagsmálin í prófinu. Rétt eins og þau hafi verið leyst eða þau komi sveitarfélögunum hreinlega ekki við.

Það vekur auðvitað furðu enda hlýnun loftslags ein stærsta sameiginlega áskorun mannkyns. Engin þjóð í veröldinni kemst hjá því að verða fyrir afleiðingum hennar og engin ábyrg þjóð kemst hjá því að sporna við hlýnuninni með aðgerðum. Þar gegna sveitarfélögin lykilhlutverki og þau þurfa að leita allra leiða til að minnka losun gróðurhúsaloftegunda frá samfélaginu, auka bindingu þeirra í jarðvegi og gróðri með vernd náttúru og bættri landnýtingu – landgræðslu og skógrækt.

Það er áberandi hve loftslagsmálin eru neðarlega á lista eða hreinlega ekki nefnd á nafn í tali frambjóðenda eða á málefnaskrá flokkanna. Rétt eins og loftslagsvandinn komi sveitarfélögunum ekki við eða vandinn sé leystur. Því fer fjarri og auðvitað eiga frambjóðendur að gera grein fyrir sínum áherslum í málaflokknum. Kjósendur eiga rétt á að vita hvar tilvonandi sveitarstjórnarfulltrúar standa þegar kemur að loftslagsmálunum og loftslagsaðgerðum og hvort þeir og sveitarfélagið þeirra muni axli sína ábyrgð og geri sitt til að sporna við vandanum. Og RÚV á vitanlega að spyrja að þessu f.h. íbúa. Annað er tímaskekkja og ábyrgðalaust.

Höfundur situr í 3ja sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.

