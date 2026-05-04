Frelsið til að eiga heimili

Séreignarstefnan – eða áhersla á að sem flestum sé gert kleift að eiga eigið húsnæði hefur lengi verið hornsteinn í stefnu Sjálfstæðisflokksins. Séreignastefnan er frelsisstefna. Að gera launafólki kleift að búa við fjárhagslegt sjálfstæði.
Frelsið er nefnilega kjarninn í okkar málflutningi, hvort sem um ræðir samgöngur, leikskólamál eða atvinnulífið. Sama gildir um húsnæðismarkaðinn. Þess þarf að gæta að hið opinbera búi ekki þannig um hnútana að fólk hafi ekki raunverulegt frelsi til að haga sinni búsetu eins og það kýs.
Fólk vill eiga
Í nýlegri könnun HMS kom fram að tæplega níu af hverjum tíu vilja helst af öllu búa í eigin húsnæði.
Stjórnmálamönnum hættir þó til að sjá heiminn með pólitískum kreddugleraugum. Því miður virðist Samfylkingin í Reykjavík hafa fallið í þá gryfju. Húsnæðisuppbygging verður nefnilega að taka mið af því hvernig fólk vill raunverulega búa, en ekki því hvernig stjórnmálamenn telja að við eigum að búa.
Of stór hluti þeirra nýju hverfi sem skipulögð hafa verið í borginni eru eyrnamerkt svokölluðum „óhagnaðardrifnum leigufélögum“ eða félagslega kerfinu. Rekstur Félagsbústaða hefur í þokkabót verið ósjálfbær lengi, og reikningar fegraðir með matsbreytingum.
Við verðum að vinda ofan af þessu og gera fólki kleift að eignast heimili.
Byggjum fyrir fólkið
Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélag landsins, og getur sem slíkt haft mest áhrif á húsnæðisuppbyggingu í landinu.
Kjörnir fulltrúar í Reykjavík bera því ríka ábyrgð og eiga að stuðla að hér sé byggt húsnæði sem fólk vill eignast. Við þurfum að vinda ofan af óhóflegri þétttingu, og breyta skipulagi nýrra hverfa í Keldnalandi og Úlfarsárdal þannig þau mæti þeim kröfum sem borgarbúar gera í raun. Við íbúðir þurfa að vera næg bílastæði. Við viljum sömuleiðis hefja uppbyggingu íbúðahverfa í Geldinganesi og úti á Granda á landfyllingum. Nýjum lóðum á að úthluta í Gufunesi.
Stór kostnaðarliður við uppbyggingu húsnæðis í borginni er fjármagnskostnaður sem hleðst upp meðan beðið er svara frá Reykjavíkurborg. Nauðsynlegt er að þjónustuvæða embætti skiplagsfulltrúa og byggingafulltrúa og tryggja skilvirka þjónustu. Erindum á að svara fljótt og örugglega. Húsnæðisuppbygging tekur vitaskuld tíma, en þetta er einfalt atriði sem kippa má strax í liðinn.
Gerum öllum kleift að eignast húsnæði. Hröðum uppbyggingu, vindum ofan af óhóflegri þéttingu, drögum úr opinberum afskiptum og treystum markaðnum til að þróa lausnir sem eftirspurn er eftir.
Höfundur skipar 6. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
