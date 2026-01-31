Innlent

Saman­tekt: Björg Magnús­dóttir leiðir lista Við­reisnar í borginni

Agnar Már Másson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa
Róbert, Aðalsteinn, Signý og Björg sækjast eftir oddvitasæti Viðreisnar í Reykjavík.
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona mun leiða lista Viðreisnar í borginni eftir að hafa unnið leiðtogaprófkjör flokksins í Reykjavík í kvöld með tæplega helming greiddra atkvæða.

Fjórir buðu sig fram; Aðalsteinn Leifsson, Róbert Ragnarsson, Signý Sigurðardóttir og Björg, sem hlaut 1.011 atkvæði (48%) en um 2.109 greiddu atkvæði. Aðalsteinn var í öðru sæti með tæplega sex hundruð atkvæði (27,9 %), svo Róbert með tæplega fimm hundruð (22,8) og Signý með 28 atkvæði (1,3 %).

Úrslitin voru kunngjörð á Petersen-svítunni í kvöld.

„Það verður lúxusvandamál að koma saman öflugum lista,“ sagði Björg í viðtali við Sýn þegar úrslitin höfðu verið kynnt en uppstillinganefnd mun skipa í neði sætin. 

Björg kveðst ekki útiloka samstarf með neinum flokki í borgarstjórn. Hún viti ekki nóg til þess að geta úttalað sig um slíkt að svo komnu máli. 

Viðreisn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

