Faldi töflurnar í nammipoka Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 17. desember 2025 12:18 Misnotkun á ópíóðalyfjum á borð við Oxycontin hafa valdið mörgum ótímabærum dauðsföllum hér á landi sem erlendis undanfarin ár. vísir/vilhelm Þrítugur karlmaður hefur verið dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir innflutning á rúmlega 2.200 Oxycontin-töflum til Íslands í fyrra. Töflurnar voru faldar í nammipokum. Maðurinn heitir Elmar Ernir Eiríksson og var handtekinn á Keflavíkurflugvelli föstudaginn 13. september 2024 við komuna frá Varsjá í Póllandi. Í ferðatösku hans voru sælgætispokar sem innihéldu 2.217 Oxycontin-töflur, 80 milligramma töflur. Elmar Ernir játaði brot sitt greiðlega hjá lögreglu og sömuleiðis að hafa ári síðar verið með fjórar MDMA-töflur á heimili sínu. Með hliðsjón af fyrri brotum Elmars Ernis og játningu hans var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi auk þess sem efnin voru gerð upptæk. Fjallað var um Oxycontin og ópíóðafaraldur á Íslandi í Kompás fyrir tæplega fjórum árum. Fíkniefnabrot Keflavíkurflugvöllur Dómsmál Smygl