Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Samúel Karl Ólason skrifar 10. desember 2025 13:35 Karl Óttar Einarsson, forstjóri Grundarheimilanna. Vísir/Sigurjón Tölvuárás hefur verið gerð á kerfi Grundarheimila og gætir áhrifa hennar hvað helst á símkerfi og tölvupóst. Þá hefur aðgengi íbúa að netinu verið takmarkað í varúðarskyni vegna árásarinnar og á meðan verið er að vinna úr henni. Karl Óttar Einarsson, forstjóri Grundarheimila, segir í samtali við fréttastofu að verið sé að kortleggja stöðuna og skoða málið með sérfræðingum frá Syndis og Opnum kerfum. Ekki sé ljóst hvernig tölvuþrjótar komust inn í kerfi Grundarheimila en upp komst um árásina síðdegis í gær. Hann segir einnig að ekki sé útlit fyrir að um svokallaða „ranskomware"-árás sé að ræða, þar sem tölvuþrjótar komast inn í kerfi fyrirtækja og stofnana, læsa gögnum og krefjast svo lausnargjalds fyrir gögnin. Karl segir að netaðgengi á Grundarheimilum hafi verið takmarkað í varúðarskyni. Þá segir í yfirlýsingu að reikna megi með því að áhrifin verði í að minnsta kosti einhverja daga. Tölvuárásir Hjúkrunarheimili