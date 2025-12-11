Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur samþykkti í gær tillögu að nýju deiluskipulagi vegna Borgarlínu og hefur málinu verið vísað til borgarráðs. Um er að ræða breytingu sem varðar stóran hluta af fyrsta áfanga Borgarlínu sem snýr að skipulagi við Suðurlandsbraut frá Skeiðarvogi að Lágmúla. Tillagan hefur verið umdeild en borgarfulltrúar Framsóknar og Sjálfstæðisflokks lýstu hörðum mótmælum við áformin í bókunum við afgreiðslu málsins í ráðinu.
Stefnt er að því að tillagan fari til kynningar í skipulagsgátt í janúar en hún nær yfir um 40% af leið fyrstu lotu Borgarlínu. Áður hefur verið tekist á um áformin líkt og Vísir greindi frá þegar borgarráð afgreiddi tillögu um fyrsta hluta Borgarlínu til borgarstjórnar síðasta vor.
Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg um afgreiðslu tillögunnar sem umhverfis- og samgönguráð afgreiddi í gær eru raktar helstu breytingar sem boðaðar eru á umræddu svæði við Suðurlandsbraut. Þannig verði bætt við sérrými fyrir almenningssamgöngur á milli Skeiðarvogs og Lágmúla og verða þrjár borgarlínustöðvar við Glæsibæ, Laugardalshöll og Lágmúla. Þá verði hjóla- og göngustígum fjölgað sunnan brautarinnar og akreinum fyrir almenna bílaumferð fækkað úr fjórum í tvær, og verða akreinar þannig að mestu leyti einbreiðar nema við stór gatnamót.
Þá er gert ráð fyrir að bílastæðum við Suðurlandsbraut 4 til 32 verði fækkað um þriðjung. Fækkun akreina og bílastæða við Suðurlandsbraut eru meðal þess sem fulltrúar minnihlutans lýsa mikilli óánægju með.
„Fulltrúarnir telja mikilvægt að fjölga sérakreinum fyrir almenningssamgöngur í Reykjavík en telja það vel mega útfæra án þess að þrengja að almennri umferð, einn fararmáti þurfi ekki að vega að öðrum. Fulltrúarnir lýsa jafnframt andstöðu við þau áform að fjarlægja um 70% bílastæða af svæðinu en á Suðurlandsbraut starfar fjöldi fyrirtækja og fjöldi borgarbúa sækir þangað verslun og þjónustu. Mikilvægt er að tryggja gott aðgengi að rekstri á svæðinu enda geta afleiðingar fyrirliggjandi deiliskipulags verið alvarlegar fyrir fyrirtækin á Suðurlandsbraut,“ segir meðal annars í bókun Sjálfstæðismanna en þeir vilja að deiliskipulagið verði endurhugsað frá grunni.
Í tilkynningu borgarinnar er talað um að bílastæðum fækki um 30% en í bókun Sjálfstæðismanna er talað um 70%. Ekki hefur fengist staðfest í hverju munurinn liggur en hlutfallsins er ekki getið í fylgigögnunm málsins sem birtust með fundargerð.
Framsóknarmenn greiddu einnig atkvæði gegn tillögunni og hafna þeirri útfærslu sem hún felur í sér um legu Borgarlínu um Suðurlandsbraut. „Um er að ræða alvarlega aðför að þjónustu- og verslunarrekstri á svæðinu, þar sem fjölmörg fyrirtæki hafa starfað og byggt upp starfsemi sína í áratugi. Nú þegar er mikill skortur á bílastæðum á svæðinu. Þessi tillaga er reist á óraunsærri sýn á samgöngumál og mikilvægi Suðurlandsbrautar sem einnar af lykilumferðaræðum borgarinnar. Fyrirliggjandi hugmyndir taka hvorki mið af nauðsynlegu aðgengi né viðkvæmum rekstraraðstæðum þessara fyrirtækja þar sem fækkun bílastæða er veruleg, og horfa fram hjá þeim samfélagslegu og efnahagslegu áhrifum sem slík truflun hefði í för með sér,“ segir í bókun Framsóknar.
Fulltrúar meirihlutans fagna hins vegar áfanganum. „Við fögnum tillögu að deiliskipulagi göturýmis Suðurlandsbrautar sem verður nú sett í auglýsingu. Nýjar verklagsreglur eiga að tryggja að íbúar á svæðinu verði vel upplýstir um hana. Tillagan er hluti af 1. lotu Borgarlínu og er í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og Aðalskipulag Reykjavíkur 2040. Tillagan er einnig í samræmi við þá yfirlýstu stefnu borgarinnar að efla vistvæna og virka samgöngumáta,“ segir í bókun meirihlutans.
Áætlað er að framkvæmdir á Suðurlandsbraut vestan Grensásvegar standi yfir frá 2027 til 2029 og austan Grensásvegar frá 2028 til 2030.