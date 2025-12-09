Tveir voru handteknir fyrir húsbrot í höfuðborginni í gærkvöldi eða nótt og þá var tilkynnt um líkamsárás í póstnúmerinu 105 en meiðsl reyndust minniháttar.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Vaktin virðist hafa verið með rólegra móti; 35 mál voru skráð í kerfi lögreglu og þrír gistu fangageymslur í morgunsárið.
Ein tilkynning barst um þjófnað í verslun og þá var tilkynnt um árekstur þar sem ökumaður virðist hafa stungið af. Vitað er hver var að verki og málið í rannsókn.
Tilkynnt var um tvö umferðarslys í Hafnarfirði en engin meiðsl urðu á fólki. Þá voru tveir stöðvaðir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum og einn sem ók á 122 km/klst þar sem hámarkshraði er 80 km/klst.