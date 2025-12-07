Kennslustjóri sérnáms segir hættu á að skortur verði á læknum í ákveðnum sérgreinum bregðist stjórnvöld ekki við breyttum reglum í Svíþjóð og Noregi. Hann hefur miklar áhyggjur af stöðunni.
Seðlabankastjóri býst við að verðbólga verði komin mjög nálægt markmiði tveggja komma fimm prósenta markmiði bankans á næsta ári. Afar ánægjulegt hafi verið að sjá að verðbólga hjaðnaði milli mánaða í síðustu mælingu.
Oddviti minnihlutans í Fjarðabyggð segist vel skilja gremju Austfirðinga vegna nýrrar forgangsröðunar jarðgangna í samgönguáætlun. Íbúar séu svektir að næstu jarðgöng sem ráðist verður í séu ekki á Austurlandi.
Við kíkjum norður en jólasveinarnir í Dimmuborgum eru farnir á kreik, líkt og ár hvert á aðventunni. Þeir skelltu sér í jólabaðið í Jarðböðunum í gær og taka nú á móti gestum og gangandi allar helgar fram að jólum.
Í sportinu heyrum við svo allt það helsta um píluna, körfuboltann og formúluna.