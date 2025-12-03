Maðurinn er fundinn

Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Liverpool
Sunderland
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Leeds
Chelsea
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Haukar
KA
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 3. desember 2025
1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Liverpool
Sunderland
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Leeds
Chelsea
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Haukar
KA
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Innlent
Maðurinn er fundinn
Samúel Karl Ólason
skrifar
3. desember 2025 17:46
Lögregla þakkar veitta aðstoð í málinu.
Vísir/Ívar Fannar
Maðurinn sem lögreglan lýsti eftir er fundinn.
Lögreglumál
Mest lesið
Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag
Innlent
Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“
Innlent
Banaslys á Fjarðarheiði
Innlent
Ekkert verður af áttafréttum
Innlent
Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“
Innlent
Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum
Innlent
Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna
Innlent
Fljótagöng sett í forgang
Innlent
Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum
Innlent
Hættir sem ritstjóri Kastljóss
Innlent
Fleiri fréttir
Tólf ára börn í áfengis- og vímefnavanda
Földu stórfellt magn fíkniefna í alls konar leynihólfum
Banaslys á Fjarðarheiði
Hættir sem ritstjóri Kastljóss
Yngri börn með vímuefnavanda og „þöggun“ skólameistara
Maðurinn er fundinn
Sneypuför í Teslubrunamáli kostar ríkið ellefu milljónir
Ekkert verður af áttafréttum
Einn slasaðist alvarlega í bílslysinu
Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“
Fór yfir fangaklefa á Vesturlandi: Hálf hurð á baðherberginu og klefinn of lítill
Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss
Eldur í bíl á Reykjanesbraut
Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum
Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“
Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna
Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing
Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum
Fljótagöng í forgang og Seðlabanki endurmetur greiðslubyrði
Fangar fái von eftir afplánun
Breytingar á Kristnesi: Þyngir róðurinn sem sé nú þegar verulega þungur
Bein útsending: Hvatningarverðlaun ÖBÍ
Fljótagöng sett í forgang
Bein útsending: Kynna samgönguáætlun og stofnun innviðafélags
Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar
Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun
Á fjórða hundrað erlendra fanga frá 56 löndum afplánað á Íslandi frá 2020
Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag
Gera ráð fyrir 3,4 milljarða rekstrarafgangi A-hluta
Handteknir við að sýsla með þýfi
Sjá meira
×
Mest lesið
Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag
Innlent
Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“
Innlent
Banaslys á Fjarðarheiði
Innlent
Ekkert verður af áttafréttum
Innlent
Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“
Innlent
Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum
Innlent
Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna
Innlent
Fljótagöng sett í forgang
Innlent
Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum
Innlent
Hættir sem ritstjóri Kastljóss
Innlent
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Liverpool
Sunderland
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Leeds
Chelsea
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Haukar
KA
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar