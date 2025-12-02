Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi eða nótt tvö einstaklinga, sem brutu sér leið inn í íbúð í miðborginni og komu sér þar fyrir. Þá eru tveir aðrir grunaðir um líkamsárás í miðbænum en það mál er í rannsókn.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Lögregla rannsakar einnig þjófnað í fataverslun í miðborginni og rúðubrot í heimahúsi í póstnúmerinu 109. Tilkynnt var um umferðarslys í Kópavogi en engin slys urðu á fólki.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars ökumaður sem reyndist vera að horfa á þátt í farsímanum sínum, á meðan hann ók.