Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig

Sheffield Wednesday missir fleiri stig vegna slæms reksturs enska fótboltafélagsins á síðustu misserum.
Félagið er nú í neðsta sæti ensku B-deildarinnar og staðan verður miklu verri nú þegar liðið missir sex stig til viðbótar. BBC segir frá.
Í október var þessu sögufræga félagi refsað með tólf stiga frádrætti í ensku B-deildinni. Þá var það vegna þess að félagið hafði sótt um greiðslustöðvun.
Nú fær Sheffield Wednesday aftur refsingu. Í þetta sinn fyrir að hafa ekki greitt leikmönnum sínum laun á réttum tíma í þrjá mánuði í röð. Félagið hefur einnig vanrækt greiðslur til starfsmanna og hefur ekki greitt alla skatta sína.
Það var fyrrverandi eigandi félagsins, Deijphon Chansiri, sem setti það í greiðslustöðvun og samkvæmt Sky er honum bannað að gerast eigandi eða stjórnarformaður í nokkru félagi í deildinni næstu þrjú árin.
Eftir allan þennan stigafrádrátt er Sheffield Wednesday í neðsta sæti ensku B-deildarinnar með mínus tíu stig.
Rotherham United á hið óeftirsóknarverða met yfir fæstu stig í sögu Championship-deildarinnar. Tímabilið 2016/17 endaði félagið aðeins með 23 stig.
Þegar 28 leikir eru eftir þarf Sheffield Wednesday að safna 33 stigum, rúmlega einu stigi á leik, til að verða ekki nýr methafi. Það þarf síðan enn meira til að halda sæti sínu í deildinni.
Á tímabilinu hefur félagið unnið einn leik, gert fimm jafntefli og tapað tólf.
Á laugardaginn mætir Sheffield Wednesday Blackburn Rovers á útivelli.
