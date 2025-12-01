Alþingi fagnar 1100 ára afmæli eftir fimm ár og að því tilefni óskar Alþingi eftir hugmyndum um hvernig skuli fagna. Hægt verður að senda inn tillögur rafrænt og verður hægt að senda inn hugmyndir frá og með deginum í dag og til 16. janúar 2026.
„Hugmyndasöfnunin er opin öllum, hvort sem um er að ræða einstaklinga, félagasamtök, stofnanir eða fyrirtæki. Kallað er eftir tillögum að verkefnum á dagskrá afmælisársins og geta hugmyndirnar verið af öllum toga; viðburðir, hönnun, miðlun efnis eða önnur verkefni – því fjölbreyttara, þeim mun betra. Ekki er gerð krafa um frekari þátttöku þeirra sem senda inn hugmyndir, en mögulega verður leitað til þeirra við frekari vinnslu tillagnanna,“ segir um hugmyndasöfnunina á vef Alþingis.
Alþingi var fyrst stofnað á Þingvöllum árið 930 og er eitt elsta þjóðþing í heimi. Þannig fagnar Alþingi 1100 ára afmæli árið 2030. Fyrir hátt í hundrað árum, sumarið 1930, var haldin mikil hátíð á Þingvöllum til að minnast þess að þúsund ár væru frá stofnun Alþingis.
„Alþingshátíðin var fyrsta allsherjarhátíð Íslendinga þar sem um verulega þátttöku landsmanna var að ræða en talið er að um 30-40.000 manns hafi sótt hátíðina. Þótti hún takast mjög vel og vera gestum og aðstandendum til mikils sóma,“ segir meðal annars um Alþingishátíðina 1930 á heimasíðu þjóðgarðsins á Þingvöllum.
Nú verður forvitnilegt að sjá hvernig haldið verður upp á daginn hundrað árum síðar og gefst almenningi færi á að koma sínum tillögum á framfæri í gegnum hugmyndasöfnunina.