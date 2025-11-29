Erlent

Líta eigi á loft­helgi Venesúela sem lokaða

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump segir að líta eigi á lofthelgi Venesúela sem lokaða.
Bandaríkjaforseti segir að líta eigi á lofthelgina yfir Venesúela sem lokaða en útskýrði ekki nánar hvers vegna. Í lok október á forsetinn að hafa heimilað bandaríska hernum að gera loftárásir á meinta fíkniefnaframleiðslu.

Í færslu á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social skrifaði Donald Trump Bandaríkjaforseti að flugfélög, flugmenn, fíkniefnasmyglarar og mansalsfólk ætti að líta á lofthelgina yfir Venesúela sem lokaða.

Engin útskýring á af hverju forðast ætti lofthelgi Venesúela fylgdu. Samkvæmt Reuters gátu hvorki samskiptafulltrúar Venesúela né fulltrúar Varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna veitt viðtöl.

Undanfarna mánuði hefur bandaríski herinn ráðist 21 sinni á skip í Karabíhafinu sem þeir telja vera að flytja fíkniefni. Alls hafa 83 látist í árásunum. Bandaríski herinn hefur einnig aukið hernaðarleg umsvif sín á svæðinu. 

Þá heimilaði Trump CIA að ráðast í leynilegar aðgerðir í Venesúela og átti hann einnig að hafa sagt starfsmönnum hersins að fljótlega myndi herinn hefja aðgerðir í Venesúela til að stöðva meinta fíkniefnaframleiðendur.

Í lok október átti forsetinn einnig að hafa gefið bandaríska hernum skipun um að hefja loftárásir í Venesúela á herstöðvar. Trump sakaði Nicolas Maduro, forseta Venesúela frá árinu 2013, um að heimila fíkniefnaframleiðslu í herstöðvunum.

Maduro hefur verið ákærður af Bandaríkjamönnum fyrir fíkniefnasmygl og hryðjuverkastarfsemi og er hann sakaður um að stýra glæpasamtökum sem koma að því að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna.

