Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Jón Þór Stefánsson skrifar 29. nóvember 2025 07:30 Úr Veru mathöll sem lagði upp laupana í hitteðfyrra. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi vegna þess að maður sat fastur inni á salernisaðstöðu mathallar. Læsingin að salerninu hafði eyðilagst og var því föst í lás. Til þess að losa manninn úr prísundinni þurfti lögreglan að brjóta upp hurðina. Þetta er á meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar. Umrætt atvik átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um löggæslu í miðbæ Reykjavíkur, Vesturbæ, Austurbæ, og á Seltjarnarnesi. Í sama umdæmi var erlendur einstaklingur handtekinn, grunaður um ólögmæta dvöl hér á landi og peningaþvætti. Sá var vistaður í fangaklefa. Þá var lögregla með eftirlit með starfsréttindum dyravarða á skemmtistöðum í miðborginni. Fram kemur að á einum skemmtistað hafi dyraverðir verið við störf sem ekki höfðu tilskilinn réttindi til þess. Lögreglumál Veitingastaðir Mest lesið „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Innlent Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Innlent Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Innlent Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Innlent Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Innlent Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent Fleiri fréttir Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Sjá meira