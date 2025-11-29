Innlent

Lög­reglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Úr Veru mathöll sem lagði upp laupana í hitteðfyrra. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Úr Veru mathöll sem lagði upp laupana í hitteðfyrra. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi vegna þess að maður sat fastur inni á salernisaðstöðu mathallar. Læsingin að salerninu hafði eyðilagst og var því föst í lás.

Til þess að losa manninn úr prísundinni þurfti lögreglan að brjóta upp hurðina.

Þetta er á meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar. Umrætt atvik átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um löggæslu í miðbæ Reykjavíkur, Vesturbæ, Austurbæ, og á Seltjarnarnesi.

Í sama umdæmi var erlendur einstaklingur handtekinn, grunaður um ólögmæta dvöl hér á landi og peningaþvætti. Sá var vistaður í fangaklefa.

Þá var lögregla með eftirlit með starfsréttindum dyravarða á skemmtistöðum í miðborginni. Fram kemur að á einum skemmtistað hafi dyraverðir verið við störf sem ekki höfðu tilskilinn réttindi til þess.

Lögreglumál Veitingastaðir

