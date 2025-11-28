Yfirvöld í Þýskalandi handtóku í dag Úkraínumann sem er grunaður um að hafa sprengt Nord Stream-gasleiðslurnar í Eystrasalti í sundur árið 2022. Maðurinn var framseldur frá Ítalíu þar sem hann var handtekinn í sumar.
Serhii Kuznietsov, 49 ára gamall Úkraínumaður, var úrskurðaður í gæsluvarðhald í Karlsruhe í Þýskalandi. Hann er talinn hafa verið í áhöfn lítillar skútu sem kom fyrir sprengjum á gasleiðslunum í september fyrir þremur árum, rúmu hálfu ári eftir að allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu hófst.
Þýsk yfirvöld grunar að Kuznietsov hafi skipulagt skemmdarverkin. Hann er sakaður um skemmdarverk og eignaspjöll. Kuznietsov neitar sök og segist hafa verið við herskyldu í heimalandinu þegar sprengingarnar urðu.
Ítalskur dómstóll samþykkti framsal Kuznietsov til Þ'yskalands í síðustu viku. Hann var handtekinn við sólarstaðinn Rimini þar sem hann var í fríi með fjölskyldu sinni í ágúst.
Annar maður sem er grunaður um aðild að skemmdarverkunum vann dómsmál til þess að forðast framsal í Póllandi í síðasta mánuði. Dómari þar féllst á þau rök að gasleiðslurnar hefðu verið lögmæt hernaðarleg skotmörk og því gæti einstaklingur ekki verið dreginn til saka fyrir skemmdarverkin.
Nord Stream-gasleiðslurnar tvær voru byggðar til þess að flytja jarðgas frá Rússlandi til Þýskalands. Rússar höfðu þegar skrúfað fyrir gasið í eldri leiðslunni í kjölfar innrásar þeirra í Úkraínu þegar skemmdarverkin voru unnin. Seinni leiðslan hafði enn ekki verið tekin í notkun.
Sprengingarnar ollu umfangsmesta metanleka sem sögur fara af þegar gas úr leiðslunum vall upp úr sjónum og í andrúmsloftið.
Æðsti dómstóll Ítalíu stöðvaði í dag framsal á Úkraínumanni sem er grunaður um að hafa tekið þátt í skemmdarverkum á Nord Stream-gasleiðsunum í Eystrasalti til Þýskalands. Málinu var vísað aftur til lægra dómstigs.