Grímuklæddir og óauðkenndir útsendarar innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna stöðvuðu Elaine Miles, bandaríska leikkonu, og neituðu að viðurkenna persónuskírteini frumbyggjaættbálks hennar. Dæmi eru um að frumbyggjar hafi verið handteknir í herferð Bandaríkjastjórnar gegn innflytjendum.
Miles er þekktust fyrir hlutverk sitt sem móttökuritari geðills stórborgarlæknis í Alaska í þáttunum „Á norðurslóðum“ sem voru sýndir á Stöð 2 sem þá hét á 10. áratugnum. Nú nýlega lék hún lítið hlutverk í uppvakningadramanu „Last of us“ á HBO.
Hún segist hafa verið á gangi að strætisvagnabiðstöð í Redmond utan við Seattle í Washington-ríki þegar fjórir grímuklæddir menn stigu út úr tveimur svörtum og ómerktum jeppum og kröfðu hana um skilríki. Þeir hafi verið á vegum innflytjendastofnunarinnar ICE.
Þegar hún framvísaði nafnskírteini sínu frá Umatilla-ættbálknum í nágrannaríkinu Oregon sögðu fulltrúarnir að það væri „falsað“ og að „hver sem er gæti búið þetta til“, að því er kemur fram í frétt staðarmiðilsins Seattle Times.
Það var ekki fyrr en Miles hringdi sjálf í síma opinberrar stofunar á verndarsvæði Umatilla-ættbálksins sem annar útsendari ICE sem var enn í öðrum bílnum kallaði hina til baka.
Enginn mannanna gaf upp nafn sitt eða númer þegar Miles krafði þá um það.
Innflytjendastofnunin hefur staðið fyrir fjölda rassía gegn innflytjendum víðsvegar um Bandaríkin frá því að Donald Trump tók aftur við völdum í janúar. Hart hefur verið deilt á aðferðir hennar, sérstaklega þegar óeinkennisklæddir, óauðkenndir og grímuklæddir menn grípa fólk á götum úti og stinga því upp í bíla.
Nýlega réðust þungvopnaðir útsendarar stofnunarinnar til inngöngu í fjölbýlishús í Chicago í Illinois með því að láta sig síga niður úr herþyrlu. Börn voru á meðal íbúa hússins sem voru bundin á höndum í aðgerðinni. Enginn íbúa hússins var ákærður eftir rassíuna sem sjónvarpsfréttamönnum hafði sérstaklega verið boðið að fylgjast með.
Daginn sem Miles var stöðvuð í Redmond handtóku útsendarar ICE fjölda manns í Bear Creek Village-verslunarmiðstöðinni þar. Bæjaryfirvöld í Redmond ákváðu í kjölfarið að slökkva á öryggismyndavélum sem geta lesið númeraplötur bifreiða af áhyggjum af því að ICE gæti notað þær í aðgerðum sínum.
Miles segir að bæði sonur sinn og frændi hafi verið stöðvaðir af útsendurum ICE sem vildu ekki taka ættbálkaskírteini þeirra gild til að byrja með.
Seattle Times segir það tiltölulega fátítt að frumbyggjar verði fyrir barðinu á ICE. Nýlegt dæmi er þó frá Des Moines í Iowa þar sem frumbyggjakona frá Arizona var handtekin um leið og henni var sleppt úr fangelsi. Henni var á endanum sleppt.
Bandaríkjastjórn hélt því upphaflega fram að markmið aðgerða ICE væri að klófesta hættulega glæpamenn og ofbeldismenn sem dveldu ólöglega í Bandaríkjunum. Í reynd hefur hún hins vegar að miklu leyti beint spjótum sínum að fólki án sakaferils sem er jafnvel að sækja um dvalarleyfi eða ríkisborgararétt.
Þannig hafa fulltrúar stofnunar meðal annars veitt fólki fyrirsát þegar það kemur út úr viðtölum við opinberar stofnanir í tengslum við umsóknir þeirra um að fá að dvelja í Bandaríkjunum.