Bryndís Líf og Stefán eiga von á dreng Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 27. nóvember 2025 09:33 Bryndís og Stefán eiga von á dreng í apríl. Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Bryndís Líf Eiríksdóttir á von á sínu fyrsta barni með kærasta sínum, Stefáni Jónssyni. Parið greinir frá því í færslu á samfélagsmiðlum að þau eigi von á dreng í apríl næstkomandi. Bryndís og Stefán eru búsett í San Diego í Kaliforníu í Bandaríkjunum, en þau fluttu vestur um haf í apríl 2023 þegar Stefán fékk starf hjá Marel. Bryndís er með BS-gráðu í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri og starfar hjá fyrirtæki sem aðstoðar sprotafyrirtæki við fjármögnun og á samfélagsmiðlum. „Ég hef verið að baka aðeins meira en súrdeigsbrauð upp á síðkastið. Við erum svo spennt að hitta litla kraftaverkið okkar árið 2026," skrifar Bryndís við færslu á Instagram og deilir fallegum óléttumyndum af sér við sólarlagið á hvítri strönd. View this post on Instagram A post shared by Bryndís Líf Eiríksdóttir (@brynnale)