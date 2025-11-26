Fegin að komast lífs en með stórt sár á sálinni

Ellefu manna fjölskylda slapp lygilega vel úr alvarlegu bílslysi á Þverárfjallsvegi á leið sinni úr skírnarveislu á Sauðarkróki. Fjölskyldan sem taldi afa og ömmu, þrjú uppkomin börn þeirra og fjögur barnabörn þeirra ferðaðist á tveimur bílum, einn fyrir framan annan, þegar bíll þveraði veginn og skall á bílunum tveimur með þeim afleiðingum að báðir fóru út af og annar valt.
Sólveig Snorradóttir var um borð í fremri bílnum, Land Rover Discovery, með manni sínum, syni og tveimur barnabörnum. Fjölskyldan hafði lagt snemma af stað til að ferðast sem lengst í birtu enda er Sólveig mjög bílhrædd og kann ekki við langferðir yfir vetrartímann.
Eftir um fjörutíu mínútna akstur komu þau niður af heiðinni og sonur hennar sem var við stýrið gerði athugasemd við aksturslag bíls sem kom á móti þeim á fleygiferð. Nánar tiltekið var bíllinn farinn að rása yfir á gagnstæða akrein.
Sonur hennar brást við og beygði krappt til hægri en bíllinn skall utan í hlið bílsins af miklum krafti og fjölskyldan þeyttist út af veginum, valt og hafnaði á hvolfi. Bíllinn sem kom á móti þeim lenti svo einnig utan í bílnum fyrir aftan þau sem önnur börn hennar og barnabörn voru í og höfnuðu þau einnig utan vegar.
„Þegar bíllinn stoppar er alveg skerandi þögn. Ég er með einn sex ára og einn sem er fjögurra ára í bílnum og þeir fara að öskra. Maður fer að kalla til að sjá hvort maður heyri í einhverjum. Ég heyrði ekkert í syni mínum eða manninum mínum og var skíthrædd um að þeir væru bara dánir,“ segir Sólveig.
Þá heyrir hún dóttur sína kalla sem er kasólétt. Hún hafði þá náð að klöngrast út úr bílnum og fer að aðstoða fjölskyldu sína við að koma sér úr Land Rovernum sem var þá á hvolfi.
„Við lendum á hvolfi og það sem við erum lemstruð eftir er að hanga í bílbeltunum. En miðað við myndirnar af bílnum og hvernig þetta var erum við svo þakklát fyrir að vera á lífi. En við erum með stórt sár á sálinni,“ segir Sólveig.
Þótt ótrúlegt þyki sluppu allir úr slysinu án alvarlegra eða varanlegra áverka. Enginn er með brotið bein eða opið sár. Öll fjölskyldan er þó bólgin og marin eftir höggið og að hafa hangið í bílbeltunum. Fjögurra ára sonarsonur Sólveigar fékk brunasár eftir loftpúðann og sex ára bróðir hans fékk skurðsár á hnéð eftir að hafa losað sig úr bílbeltinu og hrapað ofan á glerbrotin sem þöktu loft bílsins.
Sólveig lýsir einnig innilegu þakklæti sínu í garð viðbragðsaðila sem voru hjálpuðu fjölskyldunni mikið að hennar sögn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar flutti þrjá slasaða til Reykjavíkur með þyrlu og hinir voru fluttir á sjúkrahús á Akureyri þar sem hlúð var að sárum þeirra. Bráðalæknirinn sem tók á móti fjölskyldunni á sjúkrahúsinu á Akureyri tók þau svo heim með sér og leyfði þeim að gista þar.
„Það sem er kannski dýrmætt í þessu er að við lendum öll í þessu. Við vitum hvað við erum að ganga í gegnum. Við erum öll með upplifun og getum deilt þessu öllu,“ segir Sólveig.
„Það hefði getað farið verr en maður má ekki festast þar. Maður verður að sjá þetta jákvæða. Við erum lifandi og erum ekki með nein varanleg ör í andliti eða neitt svoleiðis.“