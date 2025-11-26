Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 26. nóvember 2025 11:32 Frasinn er kenndur við tvo algenga tölustafi. Getty Frasinn „six-seven“ eða „sex-sjö“ hefur upp á síðkastið verið afar vinsæll meðal yngri kynslóðarinnar. Vinsældir frasans, sem virðist ekki hafa neina sérstaka merkingu, má rekja til mikillar útbreiðslu á samfélagsmiðlum og hafa krakkar og unglingar víða um heim tekið upp frasann sem þykir mikið notaður í þeirra daglega tali. Svo mikið er gripið til frasans að kennurum í skóla nokkrum í Tinglev í Danmörku þótti nóg um og hafa þeir gert tilraun til að lýsa yfir endalokum frasans. Danska ríkisútvarpið DR greinir frá því í dag að kennurum í þýska skólanum í Tinglev á Jótlandi, skammt frá landamærum Þýskalands, hafi þótt nóg um. Nemendur segi „six-seven“ í tíma og ótíma og frasinn hafi svo gott sem tekið yfir skólastarfið. Til að bregðast við þessu útbjuggu kennarar útprentaða mynd af legsteini með áletruninni „hér hvílir 6 7 (six-seven)“ og hengdu upp á veggjum skólans. „Fæðingardagur“ frasans er á legsteininum miðaður við febrúar 2025 og „dánardagur“ við 20. nóvember 2025. Í myndbandinu hér að neðan má sjá umfjöllun fréttastofu CBS um frasann sem hefur tröllriðið öllu undanfarnar vikur og mánuði, ekki síður eftir að myndband af ungum körfuboltaaðdáanda fara með frasann ásamt handahreyfingu náði mikilli dreifingu á samfélagsmiðlum. Æpa frasann í kór hvenær sem færi gefst Hugmyndin á bak við uppátæki skólans er sögð sú að aðeins við myndina af legsteininum megi nemendurnir fara með frasann fræga en hvergi annars staðar í skólanum. „Nemendurnir hafa sagt þetta í kór á meðan á kennslu stendur mörgum sinnum. Bara ef maður segir sex eða sjö, þá sögðu þau þetta samstundis,“ segir skólastjórinn Carina Heymann við DR. Til dæmis, ef nemendur eru beðnir að fletta á blaðsíðu 106 í kennslubók þá æpi bekkurinn „six-seven“ í kór. „Bæði kennarar og raunar nokkrir nemendur líka eru orðnir dauðþreyttir á þessu. Það skemmtilega er að margir nemendanna vita ekki einu sinni heldur af hverju þeir eru að segja þetta, þau gera það bara,“ segir Heymann. Engin sérstök merking Margir hafa velt vöngum yfir frasanum og hvað í ósköpunum hann á að merkja. Í umfjöllun DR var rætt við Aida Bikic, sálfræðing og lektor við Syddansk háskólann, í leit að svörum en svar sérfræðingsins var nokkuð einfalt: Frasinn þýði ekki nokkurn skapaðann hlut. „Þetta kemur úr bandarísku lagi sem náði mikilli dreifingu. Maður getur lesið allt mögulegt í þetta. Þetta gæti þýtt „alveg sama“ eða „geggjað“. En þetta er fyrst og fremst til marks um að börn og unglingar taka upp það er í gangi á netinu,“ segir Bikic meðal annars við DR. Danmörk Samfélagsmiðlar Börn og uppeldi Mest lesið Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Lífið Retró-draumur í Hlíðunum Lífið „Ég heillast af hættunni“ Lífið Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð Lífið Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Lífið Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Bíó og sjónvarp Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt Menning Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Tónlist NASCAR25: Hver þarf að beygja meira en til vinstri til að skemmta sér? Leikjavísir Fleiri fréttir Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Menningarmýs komu saman í jólafíling Retró-draumur í Hlíðunum Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð „Ég heillast af hættunni“ „Mér finnst þessi vegferð okkar ótrúlega glæsileg“ Sögufrægt hús falt fyrir tvö hundruð milljónir Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Theodór Elmar og Pattra í sundur Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Unnur Eggerts kom íslenska innsoginu á kortið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Íslenskir kórar sungu í Kristjánsborgarhallarkirkju Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Þegar Dorrit var forsetafrú Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans Sjá meira