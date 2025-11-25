Innlent

Saka borgar­stjóra um að funda fjarri til að forðast í­búa

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íbúasamtök Grafarvogs segja Heiðu Björg vera forðast þau.
Íbúasamtök Grafarvogs saka borgarstjóra um að halda hverfafund þeirra í öðru hverfi til að meðvitað forðast beint samtal við Grafarvogsbúa. Borgarstjóri heldur opið kaffispjall með íbúum Grafarvogs og Kjalarness á Kjalarnesi.

Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri heimsækir nú hverfi borgarinnar á svokölluðum Hverfadögum. Meðal annars heimsækir hún skóla og stofnanir auk þess sem hún heldur opna viðburði þar sem hægt er að ræða málin.

Samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar hófust Hverfadagar í Grafarvogi í gær og standa þeir til 28. nóvember. Þá er einnig haldinn Hverfadagur á Kjalarnesi í dag, 25. nóvember. Í tilefni þess var boðað til kaffispjalls fyrir bæði hverfin í Klébergsskóla á Kjalarnesi. Staðsetningin féll ekki vel í kramið hjá Grafarvogsbúum.

„Kjalarnes og Grafarvogur eru tvö aðskilin hverfi sem deila hvorki innviðum, samgöngum né samfélagslegri nálægð. Að halda íbúafund fyrir Grafarvogsbúa á Kjalarnesi er í reynd útilokandi fyrir stóran hluta íbúa, sérstaklega barnafólk, eldra fólk og þá sem treysta á almenningssamgöngur,“ segir í yfirlýsingu íbúasamtaka Grafarvogs.

Þar segir að íbúarnir hafi ekki verið hræddir við að láta rödd sína heyrast, til að mynda í skipulagsmálum hverfisins. Sumarið 2024 mótmæltu íbúar Grafarvogs harðlega áformum borgarinnar um nýtingu lóða í helstu úthverfum borgarinnar og kölluðu þau „ofurþéttingu“.

„Það er því óhjákvæmilegt að spyrja sig hvort þessi tilhögun að halda fund fjarri Grafarvogi og án nægilegs aðdraganda sé meðvitað til að forðast beint samtal við íbúa hverfisins.“

Auglýstu vitlausan dag og létu vita samdægurs

Í yfirlýsingu frá íbúasamtökunum er einnig bent á vankanta við boðun kaffispjallsins. Viðburðurinn hafi fyrst verið auglýstur í Morgunblaðinu en þar stóð að fundurinn yrði 26. nóvember, en hann var í raun í dag. Rétt tímasetning hafi verið auglýst með Facebook-viðburði en sá viðburður birtist samdægurs.

„Ef markmiðið er að borgarbúar geti átt í raunverulegu samtali við kjörna fulltrúa, þá verður að tryggja að það samtal sé aðgengilegt og tímanlega boðað. Þessi framkvæmd ber því miður ekki merki um slíka einlægni.“

Vegna þessa krefjast íbúar Grafarvogs þess að haldinn verði annar fundur í hverfi þeirra, með nægum fyrirvara. 

„Samtal við borgarbúa má ekki byggja á handahófi eða útilokun heldur virðingu og aðgengi.“

