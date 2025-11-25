Bandarískur dómari felldi í gær niður ákærurnar gegn þeim James Comey, fyrrverandi yfirmanni Alríkislögreglu Bandaríkjanna, og Letitia James, ríkissaksóknara New York. Dómarinn komst að þeirri niðurstöðu að saksóknarinn sem ákærði þau, sem er fyrrverandi einkalögmaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, hafi verið skipaður í embætti með ólöglegum hætti.
Úrskurðurinn bindur enda á málaferlin gegn Comey og James, um tíma, en hann sneri ekki að málaferlunum sjálfum heldur eingöngu að því hvernig Lindsey Halligan var skipuð í embætti alríkissaksóknara í Austur-Virginíu, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Verjendur Comey og James hafa lagt fram nokkrar kröfur um að málin gegn þeim verði felld niður. Það á samkvæmt þeim að gera vegna þess að ákærurnar hafi verið drifnar áfram af pólitískum hvötum og hefndargirnd Trumps. Þá hafa þeir haldið því fram að ríkisstjórn Trumps hefði ekki haft vald til að skipa hana í embætti. Því var Cameron McGowan Currie, dómarinn, sammála.
Pam Bondi, dómsmálaráðherra, hefur heitið því að úrskurðinum verði áfrýjað eða að ákærurnar verði mögulega lagðar fram á nýjan leik.
Trump hefur lengi haft horn í síðu Comeys og hann hefur um árabil verið fyrirlitinn af Trump-liðum. Forsetinn rak Comey árið 2017, þegar FBI var að rannsaka afskipti Rússa af forsetakosningunum 2016 og meinta aðkomu framboðs Trumps að þeim afskiptum.
Hann var ákærður í september fyrir að ljúga að þingmönnum í tengslum við rannsókn þeirra á rannsókn FBI á afskiptum Rússa af forsetakosningunum 2016 og hvort framboð Trumps hafi starfað með þeim.
Það var eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði ítrekað kallað eftir því að Comey yrði ákærður, auk annarra pólitískra andstæðinga hans.
Halligan var skipuð í embætti alríkissaksóknara í Austur-Virginíu í september. Þá hafði forveri hennar komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri tilefni til að ákæra Comey.
Sá var í kjölfarið rekinn af Trump og Halligan var skipuð í hans stað. Hún starfaði áður sem einkalögmaður Trumps og hafði enga reynslu af saksóknarastörfum.
Hún hafði einungis nokkra daga til að ákæra Comey áður en meint brot hans yrðu fyrnd og kallaði saman ákærudómstól, sem samþykkti tvær ákærur gegn Comey. Þær ákærur þykja nokkuð umdeildar og hefur annar dómari til skoðunar hvort þær séu löglegar, þar sem þær voru tæknilega séð ekki lagðar fyrir alla kviðdómendur.
Letitia James var einnig ákærð í Virginíu en fyrir fjársvik. Hún stóð fyrir lögsókn gegn Trump þar sem hann var sakfelldur fyrir umfangsmikil fjársvik og skjalafals, með því að hafa um árabil logið um ríkidæmi sitt.
Eins og með Comey hefur Trump kallað eftir því að hún verði ákærð og var það á endanum gert og var það Halligan sem ákærði James. Hún var, eins og Trump, ákærð fyrir bankasvik og skjalafals í tengslum við húsnæðislán.
Bæði Comey og James hafa fagnað því að ákærurnar gegn þeim hafi verið felldar niður, í bili allavega.