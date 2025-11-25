Ríki misskilningur um hegðun heimilislausra Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 25. nóvember 2025 23:18 Kristín l Pálsdóttir framkvæmdastjóri Rótarinnar. Vísir/Bjarni Einarsson Það er mýta að heimilislausir hafi mikinn áhuga á að láta mikið á sér bera og besta leiðin til að takast á við áhyggjur íbúa af opnun nýrrar kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi er að hlusta og veita upplýsingar. Þetta segir forstöðukona Konukots sem segir málið gamla sögu og nýja. Kaffistofan þjónustar heimilislausa og þá sem ekki eiga efni á mat og hefur hingað til verið staðsett í Guðrúnartúni og fer ný Kaffistofa nú í íbúasamráð. Eigandi Kjötbúðarinnar og formaður húseigendafélags mótmælti opnuninni harðlega og lýsti áhyggjum af lækkandi íbúaverði og áhrifum á barnafjölskyldunni. Aðrir íbúar stigu í kjölfarið fram og lýstu yfir stuðningi við opnunina. Kristín I. Pálsdóttir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem rekur Konukot segist almennt finna mikinn velvilja meðal almennings í garð heimilislausra. „Það er okkar reynsla en þessar fáu raddir sem eru svona hræddar við að umgangast þennan hóp, þær verða bara oft mjög háværar.“ Það sé útbreiddur misskilningur að heimilislausir hafi sig mikið í frammi á almannavettvangi. „Þessi hópur fólks hann heldur sig mjög sér. Það er einhver misskilningur að halda það að þetta fólk vilji endilega vera að mingla mikið við fólk. Það er ekki okkar reynslu, þau vilja bara fá að vera í fríði líka.“ Besta leið fagaðila til að takast á við áhyggjur nágranna sé að veita upplýsingar og eiga í ríku samtali. „Að sýna samkennd og mannkærleika, það er besta leiðin til að koma í veg fyrir árekstra í samskiptum.“ „Og það er mikilvægt að þessi hópur hafi stað sem hentar þeim til að heimsækja á daginn þegar það er lokað í neyðarskýlum og það er bæði gott fyrir okkur og það er líka gott fyrir samfélag og nágranna.“ Reykjavík Málefni heimilislausra Tengdar fréttir Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt „Við erum sannarlega ekki í fósturstellingu grátandi yfir þessu,“ segir Bryndis Eva Ásmundsdóttir, íbúi í Smáíbúðahverfinu í Reykjavík, sem kveðst gáttuð á háværri andstöðu nokkurra nágranna sinna við opnun Kaffistofu Samhjálpar í hverfinu. Hún brigslar nágranna sína um fordóma. 23. nóvember 2025 21:01 Mest lesið Foráttuveður í kortunum Innlent Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Innlent Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Innlent Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Erlent Deilur barna leiddu til tilraunar til manndráps Innlent Ítalski baróninn lagði landeigendur Innlent Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Innlent Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Innlent Saka borgarstjóra um að funda fjarri til að forðast íbúa Innlent Orð borgarstjórans dapurleg: „Skýrt dæmi þess hvernig vont skipulag getur skert lífsgæði“ Innlent Fleiri fréttir Ríki misskilningur um hegðun heimilislausra Vaxtakostnaður ríkisins um 125 milljarðar: „Skuld í dag er skattur á morgun“ Saka borgarstjóra um að funda fjarri til að forðast íbúa Ljósagangan í minningu Ólafar Töru: „Í dag eru þrjú hundruð dagar síðan ég tók utan um systur mína“ Áforma vinnuvélar í Hvalárvirkjun í vor Ólögráða ákærður fyrir samræði við fjórtán ára stúlku Tekur ekki undir fullyrðingar um að ástand sé í heilbrigðiskerfinu Stórfelld fjölgun fíkniefnamála tengd Norrænu Foráttuveður í kortunum Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Sprenging í fíkniefnainnflutningi í gegnum Norrænu Stofna félag til að ráðast í rannsóknir í þágu Vestmannaeyjaganga Orð borgarstjórans dapurleg: „Skýrt dæmi þess hvernig vont skipulag getur skert lífsgæði“ Deilur barna leiddu til tilraunar til manndráps Þrjú göt fundust í sjókví í Reyðarfirði Ekið á barn á Ísafirði Reisa minnismerki um síðutogaraútgerð á Akureyri Treystir á að Norðurál borgi Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Helsti styrkleiki Íslands sé orðinn að veikleika og landið „freistandi skotmark“ Afhjúpi hættuleg viðhorf til íslenskra fjölmiðla Vonbrigði með Norðurál og aðför að fjölmiðlafrelsi Ítalski baróninn lagði landeigendur Sendi yfirvöldum undirskriftir vegna Fjarðarheiðarganga Noti heimilistæki, millifærslur og Alexu til að áreita og beita ofbeldi Þúsundir barna á „alræmdum“ biðlistum í brotnu kerfi Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Dæmi um að íslenskir áhrifavaldar mæli með fæðingu án aðstoðar Sjá meira