Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Árni Sæberg skrifar 25. nóvember 2025 13:06 Talsverðar breytingar hafa orðið í Valhöll undanfarin misseri. Þá stendur til að selja sjálfa Valhöll og flytja höfuðstöðvar Sjálfstæðisflokksins annað. Vísir/Sigurjón Björg Ásta Þórðardóttir hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins en hún tók við í apríl síðastliðnum. Tryggvi Másson verður nýr framkvæmdastjóri, sá þriðji frá því að Guðrún Hafsteinsdóttir varð formaður flokksins. Þetta segir í fréttatilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum en Morgunblaðið greindi fyrst frá. Í tilkynningu segir að Björg Ásta hafi stigið til hliðar þar sem hún stefni á framboð í sveitarstjórnarkosningunum í vor í Vogum. Hún tók við störfum í Valhöll þann 4. apríl síðastliðinn og í fréttatilkynningu þess efnis á sínum tíma sagði að hún væri lögfræðingur með víðtæka reynslu af lögfræðistörfum, meðal annars sem yfirlögfræðingur Samtaka iðnaðarins, lögfræðingur hjá Félagi atvinnurekenda og fulltrúi hjá Málflutningsstofu Reykjavíkur. Hún hefði einnig starfað hjá lögreglunni á Suðurnesjum og síðast sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, sem var þá Guðrún Hafsteinsdóttir. Tryggvi Másson er nýr framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Hún tók við af Þórði Þórarinssyni sem hafði gengt stöðu framkvæmdastjóra í ellefu ár. Hefur fengið mikla hvatningu „Undanfarnar vikur hef ég fengið mikla hvatningu til að bjóða mig fram í heimabæ mínum, Vogum, bæ sem ég brenn fyrir. Ég sé þar fjölmörg tækifæri til að efla þjónustu, treysta innviði og halda áfram að byggja upp sterkt og fjölskylduvænt samfélag. Til að geta undirbúið þá vegferð í góðu samtali við mitt fólk og mína sveitunga, tel ég ástæðu til að stíga til hliðar sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins,“ er haft eftir Björgu Ástu. Hún þakki flokksmönnum öllum fyrir ánægjulegt samstarf og segist hlakka til að bjóða fram krafta sína fyrir flokkinn á vettvangi sveitarstjórnarstigsins. „Það hefur verið mér mikill heiður að starfa sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins með öflugum hópi sjálfstæðismanna um allt land Ég hef fulla trú á forystunni og því mikilvæga starfi sem framundan er. Þá vil ég óska nýjum framkvæmdastjóra flokksins alls hins besta og velfarnaðar í störfum.“ Hafði mikil áhrif á flokkinn Haft er eftir Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins að Björg Ásta hafi lagt sterkt og sýnilegt mark á starf flokksins. „Björg Ásta hefur unnið afar mikilvægt starf fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún hefur lagt mikið af mörkum við að efla innra starf flokksins, stutt við kjörna fulltrúa, lagt grunn að kosningabaráttunni framundan og tekið á málum af yfirvegun. Ég er þakklát fyrir hennar framlag og gleðst yfir því að hún ætli nú að beita reynslunni heima í Vogum. Sjálfstæðisflokkurinn stendur og fellur með sterku fólki í sveitastjórnum um allt land. Ég veit að hún mun láta mikið til sín taka á þeim vettvangi og óska henni velfarnaðar í nýjum verkefnum.“ Tryggvi Másson var framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins á árunum 2022 til 2024 en hann kemur til flokksins frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Hann er varaþingmaður flokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður. Fréttin hefur verið uppfærð. Sjálfstæðisflokkurinn Vistaskipti Mest lesið Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Erlent Ítalski baróninn lagði landeigendur Innlent Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Innlent Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Innlent Barnaverndarmál vekur umræður um óhefðbundinn lífstíl Erlent Noti heimilistæki, millifærslur og Alexu til að áreita og beita ofbeldi Innlent Helsti styrkleiki Íslands sé orðinn að veikleika og landið „freistandi skotmark“ Innlent Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Innlent Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innlent Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Innlent Fleiri fréttir Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Helsti styrkleiki Íslands sé orðinn að veikleika og landið „freistandi skotmark“ Afhjúpi hættuleg viðhorf til íslenskra fjölmiðla Vonbrigði með Norðurál og aðför að fjölmiðlafrelsi Ítalski baróninn lagði landeigendur Sendi yfirvöldum undirskriftir vegna Fjarðarheiðarganga Noti heimilistæki, millifærslur og Alexu til að áreita og beita ofbeldi Þúsundir barna á „alræmdum“ biðlistum í brotnu kerfi Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Dæmi um að íslenskir áhrifavaldar mæli með fæðingu án aðstoðar Sjúkrahúsið geti ekki sinnt lögbundinni skyldu Lögreglan fylgdist með grunnskólum Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innflutningur á stórhættulegu efni eykst og gremja vegna bílastæða Símtalið hafi verið ábyrgðarlaust og óraunhæft Vilja koma á fót nýrri stofnun fyrir fólk sem þarf að sæta öryggisráðstöfunum Reistu vörðu til minningar um Sigurð Kristófer við slysstað Svakalegur lax á Snæfellsnesi „Við verðum að hafa þetta betur niðurnjörvað“ Pétur hættur sem forstjóri Reykjalundar Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Æ fleiri falla fyrir svikum úr enn fleiri áttum Hópslys í hálkunni og netsvindlarar sækja í sig veðrið Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Mótorkrossiðkun barna sé í uppnámi vegna vörugjalda Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Minnst 49 arnarungar komust á legg í sumar Sjá meira