Aldrei hefur verið lagt hald á eins mikið magn örvandi fíkniefna á Keflavíkurflugvelli og í ár. Þá hafa stórfelld fíkniefnamál á flugvellinum aldrei verið fleiri. Neysla á nýju og afar hættulegu efni virðist færast í aukana. Yfirlögfræðingur Lögreglunnar á Suðurnesjum segir þetta benda til gríðarlegs framboðs og eftirspurnar.
Úkraínumenn hafa gert víðtækar breytingar á drögum á friðaráætlun Bandaríkjanna milli Úkraínu og Rússlands. Sendinefndir Bandaríkjanna og Úkraínu funduðu í Sviss í gær og sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna viðræðurnar hafa gengið mjög vel.
Utanríkisráðherra fundaði í dag með fulltrúum atvinnulífsins um verndaraðgerðir Evrópusambandsins á kísiljárn frá Íslandi og Noregi. Við verðum í beinni frá ráðuneytinu og heyrum hvað kom fram á fundinum.
Íbúar í Gufunesi í Reykjavík segjast upplifa sig sem strandaglópa innan eigin hverfis þar sem bílastæði eru af skornum skammti og engar almenningssamgöngur í boði. Mikil gremja er meðal íbúanna eftir að hafa verið sektaðir fyrir að leggja ólöglega. Rætt verður við borgarstjóra um málið í beinni.
Fæðingum án nokkurrar aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks hefur fjölgað hér á landi á milli ára sem talið er mega rekja til tískustrauma í Bandaríkjunum. Formaður Félags ljósmæðra segir dæmi um áhrifavalda hér á landi sem mæli með þessari varhugaverðu aðferð.
Markvörðurinn Jökull Andrésson segist vera spenntur fyrir því að berjast í efri hlutanum í Bestu deildinni á næsta tímabili en hann samdi við FH á dögunum.
Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan hálf sjö.