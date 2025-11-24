Minnst 49 arnarungar komust á legg í sumar Kristján Már Unnarsson skrifar 24. nóvember 2025 10:20 Tveir arnarungar í sama hreiðri, sem komust á legg síðastliðið sumar. Svenja N.V. Auhage/Náttúrufræðistofnun Arnarvarp sumarið 2025 reyndist lakara en síðustu tvö ár. Alls urpu að minnsta kosti 60 pör en einungis er hægt að staðfesta að 36 þeirra komu upp ungum. Þetta kemur fram í yfirliti Náttúrufræðistofnunar um arnarvarpið í ár. „Þrátt fyrir að fá pör komu upp ungum í ár var ungafjöldinn þokkalegur, einkum vegna þess að hlutfall hreiðra með tveimur ungum var tiltölulega hátt,“ segir í yfirlitinu. Alls tókst þessum 36 pörum að koma upp að minnsta kosti 49 ungum og þar af voru 47 merktir í 34 hreiðrum. Arnarstofninn er áfram talinn í hægum en öruggum vexti og eru nú um 90 arnaróðul í ábúð á vestanverðu landinu, frá Faxaflóa norður í Húnaflóa. Í ár voru 102 óðul heimsótt og 74 þeirra talin setin. Arnarhreiður við Breiðafjörð sumarið 2014. Stöð 2/Baldur Hrafnkell Jónsson Varpárangur var talsvert síðri en árin 2023 og 2024 þegar 43 pör komu upp ungum bæði árin. Fjöldi para er ekki ósvipaðar árinu 2022 þegar 58 pör urpu en einungis 27 þeirra komu upp 38 ungum. Það ár telst eitt af lakari varpárum, segir Náttúrufræðistofnun. Fram kemur í yfirlitinu að á árunum 2019–2024 hafi gps-sendar á verið settir á 72 arnarunga. 38 þeirra séu enn lifandi með virka senda og virðist þeir allir við góða heilsu. „Dánarorsakir fuglanna sem hafa drepist eru af ýmsum toga, meðal annars fuglaflensa (þrjú staðfest tilfelli), áflug á raflínu, blýeitrun (eftir að hafa étið gæsarhræ) og drukknun,“ segir Náttúrufræðistofnun, sem vaktar haförninn í samstarfi við Náttúrustofu Vesturlands, Háskóla Íslands og heimamenn. Sumarið 2014 fjallaði Stöð 2 um arnarhreiður skammt frá þjóðvegi:

Fuglar Umhverfismál

Tengdar fréttir

Haförninn friðaður í 100 ár á Íslandi
Hafernir á Íslandi hafa ekki verið fleiri síðan fyrir aldamótin 1900. Ísland varð fyrst til að friða örninn. Friðunin kom í veg fyrir að tegundin yrði útdauð hér á landi.
30. janúar 2014 10:00

Ernir fljúga yfir vinnusvæði þrátt fyrir sprengingar og véladrunur
Miklar sprengingar og drynjandi hávaði vinnuvéla í brúargerð í Þorskafirði hafa ekki fælt haferni frá vinnusvæðinu. Þeir fljúga yfir á hverjum degi til að forvitnast um framvindu verksins, að sögn verkstjóra Suðurverks.
30. september 2021 22:44

Sprengingar trufluðu ekki arnarvarp - sumarbústaðir meiri ógn en vegir
Haförn kom upp unga á miðju framkvæmdasvæði á Barðaströnd í fyrrasumar á sama tíma og sprengingar stóðu sem hæst nálægt hreiðrinu. Forstöðumaður Náttúrufræðistofu Vestfjarða segir erni ekki hræðast bíla jafnmikið og gangandi fólk. Sumarbústaðir séu mun verri á arnarsvæðum heldur en vegir.
28. september 2011 19:30 