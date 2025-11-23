Innlent

Drógu Hildi aftur í land

Agnar Már Másson skrifar
Hildur er talsvert stærra skip en björgunarbáturinn.
Hildur er talsvert stærra skip en björgunarbáturinn. Landsbjörg

Björgunarsveitarmenn komu skipinu Hildi SH777 til bjargar er það bilaði norðvestur af Skaga. Þetta er í annað sinn á þessu ári sem björgunarbátar koma skipinu til bjargar og draga það í land.

Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að rétt fyrir 10 í morgun hafi stjórnstöð Landhelgisgæslunnar borist aðstoðarbeiðni frá Hildi SH777 vegna bilunar í vél skipsins.

Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar á Skagaströnd var kölluð út og hélt Húnabjörg úr höfn um hálf ellefu. 

Björgunarskipið var komið að Hildi, sem var þá rétt norðvestur af Skaga, um hádegisbil. 

Skamma stund tók að koma taug á milli skipanna og var svo stefnan sett inn til Skagastrandar.

Hildur er talsvert stærra skip en Húnabjörgin og á sjöunda tímanum í kvöld var Húnabjörgin enn að mjaka Hildi inn til hafnar á Skagaströnd, tæpum átta tímum eftir útkall, segir í tilkynningunni.

Síðast í maí þurftu björgunarmenn að koma skipinu til bjargar en þá hafði Hildur orðið vélarvana norður af Rifi.

Skagaströnd Björgunarsveitir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið