Erlent

Hefur látið sér­sveitar­menn FBI vernda kærustu sína

Samúel Karl Ólason skrifar
Kash Patel og Alexis Wilkins, söngkona og kærasta hans.
Kash Patel og Alexis Wilkins, söngkona og kærasta hans. AP og Getty

Kash Patel, umdeildur yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI), hefur aftur vakið hneykslan vestanhafs eftir að hann sendi sérsveit lögreglumanna til að vernda kærustu sína. Hann hefur einnig verið gagnrýndur fyrir að nota einkaþotu FBI til að heimsækja hana og fara á tónleika með henni.

New York Times sagði frá því í morgun að þegar Alexis Wilkins, söngkona og kærasta Patels, var að flytja þjóðsöng Bandaríkjanna, Star-Spangled Banner, á ársfundi samtaka byssueigenda í Bandaríkjunum (NRA) í vor, hafi Patel skipað sérsveitarmönnum FBI í Atlanta í Georgíu að verja hana.

Tveir menn úr teyminu, sem eru sérstaklega þjálfaðir til að bregðast við viðburðum eins og skotárásum eða gíslatökum, fylgdu Wilkins á ársfundinn. Þeir komust þó fljótt að þeirri niðurstöðu að þeir þyrftu ekki að vera þarna og fóru aftur.

Wilkins tók eftir því og í kjölfarið húðskammaði Patel yfirmann sérsveitarinnar. Samkvæmt NYT kvartaði Patel yfir því að Wilkins hefði verið svipt vernd sinni vegna ógnanna sem henni hafði borist á netinu.

Sérsveitarmenn FBI hafa nokkrum sinnum verið fengnir til að vernda Wilkins, sem er 27 ára gömul og hefur verið í sambandi með Patel (45) í um þrjú ár. Hún er kántrísöngkona sem hefur orðið sífellt fyrirferðarmeiri innan MAGA-hreyfingarinnar vestanhafs.

Sérsveitarmennirnir eru ekki þjálfaðir í verndarstörfum.

Notar þotur FBI mikið í einkagjörðum

Wall Street Journal sagði frá því fyrr í nóvember að á um níu mánuðum í starfi hefði Patel ítrekað verið gagnrýndur af bæði yfirmönnum sínum í dómsmálaráðuneytinu og starfsmönnum sínum í FBI. Þar hefur hann sagt upp fjölmörgum starfsmönnum sem ekki hafa þótt nægilega hliðhollir Trump.

Sú grein var birt í kjölfar þess að Patel notaði flugvél FBI til að sækja glímuviðureign með Wilkins og fljúga svo aftur til Nashville, heim til hennar. Í kjölfarið fór hann svo til Texas í veiðiferð.

Þetta vakti sérstaka reiði þar sem Hvíta húsið hafði löngu áður sagt embættismönnum að draga úr óþarfa ferðalögum.

Umfangsmikil notkun Patels á kostnaðarsömum fríðindum sem fylgja embættinu er sögð hafa vakið spurningar innan ríkisstjórnar Donalds Trump, forseta, hvort notkunin fari yfir það sem eðlilegt getur talist. Til stendur að skera verulega niður hjá FBI.

Patel hefur ítrekað notað einkaþotu embættisins til að ferðast í einkagjörðum, eins og til dæmis með því að fara í golfferð með vinum sínum til Skotlands í sumar. Hann notar flugvélarnar einnig reglulega til að fljúga frá Washington DC til Las Vegas, þar sem hann býr í rauninni, og til Nashville, þar sem Wilkins býr.

Yfirmenn FBI eiga að ferðast í opinberum flugvélum þar sem þeir eiga að hafa aðgang að öruggum samskiptabúnaði. Það sé þó ekki algilt.

Noti þeir flugvélarnar í persónulegum erindagjörðum, eiga þeir að greiða fyrir það upphæð sem samræmist almennum flugmiða. Það er mun minna en ferðin kostar í rauninni.

FBI rekur tvær flugvélar. Eina Gulfstream einkaþotu og aðra af gerðinni Boeing 757.

Vildi kyrrsetja sömu flugvélar áður en hann tók við

Það að nota opinbera fjármuni til að vernda Wilkins á meðan hún sækir einkaviðburði eða heldur tónleika, hefur vakið sértaka athygli og verið gagnrýnt harðlega. Gagnrýnin hefur meðal annars komið frá hægri væng bandarískra stjórnmála, sem Patel tilheyrir.

Í svari við fyrirspurnum blaðamanna NYT neitaði talsmaður Patels að veita nánari upplýsingar um ferðalög hans og Wilkins og þar á meðal um það hvað búið væri að verja miklu fé í öryggisgæslu handa henni.

Hann sagði þá öryggisgæslu vera réttlætanlega vegna hótana sem hún hefði fengið og að Patel hefði varið sambærilega miklum peningum í ferðalög sín og forverar hans, þeir James Comey og Christopher A. Wray, hefðu gert.

Áður en hann gekk til liðs við ríkisstjórn Trumps, var hann mjög gagnrýninn á það hvað Wray notaði opinberar þotur oft. Í viðtali árið 2023 gagnrýndi hann Wray með nafni og sagði það kosta ríkið fimmtán þúsund dali í hvert sinn sem einkaþotan tæki á loft. Réttast væri að kyrrsetja hana.

„Bara hugmynd,“ sagði Patel.

Bandaríkin Donald Trump

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið