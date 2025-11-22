Mark Elíasar dugði ekki til að bjarga liðinu frá falli

Elías Már Ómarsson skoraði eina mark Meizhou Hakka er liðið mátti þola 5-1 tap gegn Beijing Guoan í lokaumferð kínversku deildarinnar í knattspyrnu í morgun.
Elías og félagar þurftu á sigri að halda í lokaumferðinni og treysta á að Qingdao Hainiu myndi tapa sínum leik á sama tíma.
Qingdao Hainiu gerði 2-2 jafntefli í sínum leik og 5-1 tap Elíasar og félaga þýddi að þeir væru fallnir niður um deild.
Elías skoraði eina mark Meizhou Hakka er hann minnkaði muninn í 3-1 á 64. mínútu.
Nokkuð hefur verið rætt og ritað um framtíð Elíasar hjá kínverska liðinu og mögulega endurkomu hans heim til Íslands. Fall liðsins mun að öllum líkindum ýta undir þann orðróm.
Á sama tíma og lokaumferð kínversku deildarinnar fór fram tóku Hólmbert Aron Friðjónsson og félagar í Gwangju FC á móti Ulsan HD í neðri hluta suður-kóresku deildarinnar.
Hólmbert skoraði fyrsta mark leiksins strax á þriðju mínútu í 2-0 sigri og Geangju trónir á toppi neðri hlutans.