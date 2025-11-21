Tæp tvö ár fyrir smygl á tæpum tveimur kílóum af kókaíni Atli Ísleifsson skrifar 21. nóvember 2025 14:12 Konan kom til landsins með flugi frá Sviss í september síðastliðinn. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt konu í 21 mánaðar fangelsi fyrir smygl á tæplega tveimur kílóum af kókaíni til landsins. Konan hafði samþykkt að flytja efnin til landsins gegn greiðslu. Konan kom til landsins með flugi til Keflavíkurflugvallar frá Zürich í Sviss þann 4. september síðastliðinn. Hún var með efnin falin í farangurstösku. Hún var ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot en efnin voru með styrkleika 74 til 75 prósent og er talið að þau hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Konan játaði sök við þingfestingu og af gögnum var ekki ráðið að konan hafi verið eigandi efnanna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi að öðru leyti en að hafa samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslu. Dómari í málinu mat hæfilega refsingu vera 21 mánaðar fangelsi en til frádráttar kom gæsluvarðhald sem konan hafði sætt frá komunni til landsins. Konan var jafnframt dæmd til að greiða 1,6 milljón króna í sakarkostnað. Dómsmál Smygl Keflavíkurflugvöllur Fíkniefnabrot Mest lesið Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Erlent Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Innlent Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Innlent Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Erlent Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Innlent Skildi vegabréfið eftir Innlent Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Innlent Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Erlent Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Innlent Fleiri fréttir Vara við netsvikum í nafni Skattsins Tæp tvö ár fyrir smygl á tæpum tveimur kílóum af kókaíni Hafa áhyggjur af fjármögnun loftslagsaðgerða stjórnvalda Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Öryrkjar fá nú síður gjafsókn Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Sveinn Óskar leiðir listann áfram Foreldrar eigi líka að leggja símann frá sér Samgönguáætlun ekki afgreidd á haustþingi Spáir enn desembergosi Ný fjármögnunarleið að ryðja sér til rúms og friðaráætlun í Úkraínu gagnrýnd Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Játaði líkamsárás en sleppur í bili vegna tölvubréfs dómara Bílvelta og árekstur í hálkunni Vísbendingar um að færri unglingar drekki áfengi Ráðin bæjarritari í Hveragerði Vilja tryggja stöðu ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar Kanna hug Grindvíkinga til framtíðar í Grindavík Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Í gæsluvarðhaldi grunuð um þjófnaði víða í Reykjavík Gerir kröfu um að fjármagn fylgi barni í vímuefnavanda Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Skildi vegabréfið eftir „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Ísland útsöluvara í norrænum samanburði Krefjast þess að hætt verði að mismuna börnum sem missa foreldri Miðflokkur skákar Sjálfstæðisflokknum: „Stórmerkileg niðurstaða“ „Stórmerkileg niðurstaða“ í nýrri könnun Sjá meira