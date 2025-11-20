Flugumferðarstjórar og Isavia hafa komist að þeirri sameiginlegu niðurstöðu að vísa kjaradeilu sinni í gerðardóm. Er það gert í ljósi þess að lítið hefur þokast áfram í kjaraviðræðum og sjónarmið Félags íslenskra flugumferðarstjóra (FÍF) ítrekað verið hundsuð, að því er segir í tilkynningu frá félaginu. Yfirvinnubanni sem boðað hafði verið frá og með 25. nóvember hefur verið aflýst.
„Var samninganefnd FÍF því nauðbeygð að velja þessa leið til að tekin verði bindandi ákvörðun um málið svo að tryggja megi áframhaldandi þjónustu flugumferðarstjóra og koma í veg fyrir að orðspor Íslands sem þjónustuaðili fyrir alþjóðlega flugrekendur verði fyrir skaða,“ segir í tilkynningunni.
Þar segir ennfremur að FÍF óttist þó að vísun kjaradeilunnar til gerðardóms, og niðurstaða hans, leiði ekki til fullnægjandi leiðréttingar á starfskjörum flugumferðarstjóra. Núverandi aðstæður einkennist af miklu álagi, manneklu, fáliðun og háum starfsaldri innan stéttarinnar, sem hafi neikvæð áhrif á þá mikilvægu þjónustu sem stéttin veitir flugrekendum á hverjum degi.
„Niðurstaðan er enn og aftur mikil vonbrigði. Flugumferðarstjórar hafa verið samningslausir frá áramótum sem meðal annarsvinnur gegn hagsmunum Íslands sem Isavia hefur verið falið að uppfylla og þeirra fjölmörgu flugrekenda sem fara um íslenska og alþjóðlega flugstjórnarsvæðið.“
Segir í tilkynningunni ennfremur að viðvarandi fáliðun og mannekla hafi leitt til mikils álags innan stéttarinnar sem hefur haft þau áhrif að Isavia, stærsti vinnustaður flugumferðarstjóra, hafi þurft að óska eftir mikilli yfirvinnu af hálfu flugumferðarstjóra með tilheyrandi kostnaði og óhagræði. Takist Isavia ekki að manna vaktir, verði Ísland af mikilvægum gjaldeyristekjum þar sem beina þurfi flugvélum frá íslenska flugstjórnarsvæðinu.
„Enn verri er sú ógn sem steðjar að alþjóðlegum samningum þar sem slíkir samningar greiða laun flugumferðarstjóra að langmestu leyti. Laun flugumferðarstjóra koma því að mestum hluta erlendis frá og eru því ekki greidd af íslenska ríkinu. Í þessu samhengi skal einnig hafa í huga að íslensk flugumferðarstjórn er gjaldeyrisskapandi útflutningsatvinnuvegur sem skilar á milli 8 og 9 milljörðum króna í gjaldeyristekjur á ári hverju.“
Flugumferðarstjórar hér á landi sinni mikilvægu hlutverki til að tryggja örugga flugumferð til og frá landinu og séu á sama tíma ábyrgir fyrir einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Nauðsynlegt sé að tekin séu mið af kröfum félagsmanna FÍF til að bæta starfskjör þeirra, stuðla að nauðsynlegri nýliðun innan stéttarinnar og á sama tíma draga úr álagi á starfsfólk til að geta veitt samfellda og faglega þjónustu alla daga ársins.
Fréttin hefur verið uppfærð.