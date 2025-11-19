Innlent

Stilla á lista Miðflokks í Kópa­vogi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Einar Jóhannes Guðnason er varaþingmaður Miðflokksins og situr í stjórn Freyfaxa, ungliðahreyfingar Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi.
Á stjórnarfundi Miðflokksdeildar Kópavogs var samþykkt að framboðslisti Miðflokksins í Kópavogi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar verði ákveðinn af uppstillingarnefnd. Í tilkynningu eru allir sem hafa áhuga á að taka þátt hvattir til að hafa samband.

Þá kemur einnig fram að í tengslum við undirbúning hafi Kópavogsdeild Miðflokksins boðað til opins fundar þriðjudaginn 2. desember kl. 19:30 í Hamaborg 1.

„Þar gefst áhugasömum tækifæri til að vekja athygli á málefnum er tengjast Kópavogi ásamt því að spyrja um afstöðu flokksins til málefna er varða Kópavog. Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, verður til svara ásamt Einari Jóhannesi Guðnasyni, formanni Miðflokksdeildar Kópavogs,“ segir í tilkynningunni en hann tilkynnti í síðasta mánuði að hann hefði hug á því að leiða lista flokksins í Kópavogi.

Fram hefur komið að einnig verði stillt upp hjá Miðflokknum í borginni. Greint var frá því í byrjun mánaðar að hulunni yrði svipt af efstu sætum listans innan nokkurra vikna.

„Við í Reykjavík verðum með uppstillingu, uppstillingarnefnd. Við erum búin að skipa nefndina og aðeins byrjuð að vinna og stefnum á að birta eitthvað fyrir áramót, í nóvember og desember, fyrstu sætin. Svo klárum við listann í janúar og febrúar,“ sagði Guðni Ársæll Indriðason, formaður kjördæmafélags Miðflokksins í Reykjavík, í viðtali við Vísi.

Ekki liggur fyrir hver muni leiða lista flokksins í Reykjavík en nokkur nöfn hafa verið nefnd. Þar á meðal má nefna Helga Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkissaksóknara, og Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum. Þá hefur Hlédís Maren Guðmundsdóttir, félagsfræðingur, tískumógúll og fyrrverandi blaðamaður á Heimildinni verið nefnd á nafn.

