Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, bæjarfulltrúi Vinstri grænna á Akureyri, vill leiða lista Vinstri grænna á Akureyri í sveitarstjórnarkosningum næsta vor. Jana Salóme leiddi lista flokksins í síðustu kosningum og er eini bæjarfulltrúi flokksins.
Jana greinir frá þessu í færslu á Facebook og segir þar hafa fengið spurningar um framboð oft undanfarið, um það hvort flokkurinn ætli að bjóða fram á Akureyri og hvort hún ætli fram.
„Svörin við þessu eru einföld, já og já. Vinstrihreyfingin-grænt framboð er enn lifandi stjórnmálaafl þó að það hafi dottið af þingi. Í dag eigum við sveitarstjórnarfulltrúa víðs vegar um landið og á flestum stöðum ætlum við okkur að halda þeim og bjóða fram í svipaðri mynd og áður til að stuðla að auknum jöfnuði, náttúruvernd og kvenfrelsi,“ segir Jana Salóme í færslunni.
Hún segir flokkinn merkja hægrisveiflu í samfélaginu, að viðhorf til jafnréttis fari versnandi og að umhverfis- og náttúruvernd séu ekki í tísku.
„Þess vegna tel ég VG enn vera nauðsynlegt stjórnmálaafl á landsvísu og þess vegna vil ég leiða lista VG á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Nærþjónustan skiptir okkur öll máli og við þurfum að nota okkar sameiginlegu sjóði í að auka jöfnuð í samfélaginu og tryggja góða þjónustu,“ segir hún í færslunni.
Svandís Svavarsdóttir formaður flokksins segir mörg svæðisfélög nú vinna að því að taka ákvörðun um framboð og það liggi fyrir ákvörðun í einhverjum sveitarfélögum en ekki öllum.
„Fólk er að byrja að skoða þetta,“ segir Svandís í samtali við fréttastofu og að til dæmis hafi þegar verið tekin ákvörðun um framboð í Hafnafirði.
Þá segir hún einnig samtöl í gangi víða um land um sameiginleg framboð. Hvað varðar Reykjavík segir hún ákveðið að bjóða fram þar en segir enn opið hvort það verði sameiginlegt framboð eða þau bjóði sjálf fram. Fjallað hefur verið um það í ár að Píratar, Vinstri græn og Sósíalistaflokkurinn, eða Sanna Magdalena, bjóði saman fram.
Svandís segir stefnumótun hafna hjá Vinstri grænum í Reykjavik og sem dæmi sé fundur á morgun um stefnumótun í umhverfis- og skipulagsmálum.
Engar formlegar viðræður hafa farið fram um hugsanlegt sameiginlegt framboð flokka á vinstri væng í borgarstjórnarkosningunum í vor og alls óvíst hvort eitthvað slíkt verði að veruleika. Þeir flokkar sem eiga borgarfulltrúa í Reykjavík en náðu ekki fólki inn á þing í síðustu alþingiskosningum eiga allir enn eftir að taka ákvörðun um hvernig valið verður á lista fyrir kosningarnar í vor.
Jana Salóme Ingibjargar og Jósepsdóttir, bæjarfulltrúi á Akureyri, var rétt í þessu kjörin ritari Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs og hafði með því betur gegn Sigríði Gísladóttur, formanni VG á Vestfjörðum. Þá skákaði Steinar Harðarson, vinnuverndarráðgjafi og athafnastjóri, Líf Magneudóttur borgarfulltrúa í baráttunni um stöðu gjaldkera.