Fjöldi vef­síðna lá niðri vegna bilunar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þessi melding birtist þegar reynt var að fara inn á vefsíðu Alþingis. Skjáskot

Fjöldi íslenskra og erlendra vefsíðna lágu niðri vegna bilunar hjá netfyrirtækinu Cloudflare. Vefir Alþingis, Stjórnarráðsins og Ríkisútvarpsins voru meðal þeirra sem urðu fyrir áhrifum vegna bilunarinnar.

Samkvæmt breska ríkisútvarpinu var það klukkan hálf tólf þegar bilunin gerði vart við sig. Í tilkynningu frá fyrirtækinu um tuttugu mínútum síðar sagði að þau vissu af biluninni og að rannsókn væri hafin á orsökinni. 

Um tuttugu mínútur í tvö tilkynnti Cloudflare að viðgerðinni væri lokið og telja þau að atvikið sé leyst. Áfram verður fylgst með hvort að þjónustuna sé komin í eðlilegt horf.

Þær síður sem nýta Cloudflare til að miðla lénum þeirra eru meðal annars Rúv, Viðskiptablaðið, Alþingi, Stjórnarráðið, Fótbolti.net, ChatGPT og Claude. Samkvæmt RÚV þjónustar fyrirtækið tæplega tuttugu prósent allra vefsíðna á Internetinu. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

