Félag íslenskra flugumferðarstjóra hefur boðað yfirvinnubann sem hefst á miðnætti þann 25. nóvember næstkomandi. Enn hefur ekki náðst samkomulag í kjaradeilu félagsins og Samtaka atvinnulífsins fyrir hönd Isavia. Félagið segir að ef ekki fæst fólk til að vinna yfirvinnu þurfi að skerða þjónustu og beina fleiri flugvélum fram hjá íslensku flugstjórnarsvæði.
Frá þessu segir í tilkynningu frá félaginu. Segir að yfirvinnubannið sé vægasta aðgerðin sem félagsmenn FÍF geti gripið til á þessum tímapunkti til að undirstrika mikilvægi þess að samningar milli flugumferðarstjóra og Isavia náist sem allra fyrst.
Um síðustu áramót losnuðu samningarnir og hafa flugumferðarstjórar því verið samningslausir í rúma ellefu mánuði en kjaraviðræður hafa staðið yfir mun lengur. Í síðasta mánuði boðaði Félag flugumferðarstjóra fimm vinnustöðvanir en aðeins kom til einnar þeirra því skriður komst á kjaraviðræðurnar og var hætt við aðgerðirnar.
Í tilkynningunni frá félaginu segir að óásættanlegt sé að stéttin hafi verið samningslaus frá áramótum sem ógni mikilvægum hagsmunum Isavia og þeirra fjölmörgu flugrekenda sem fari um íslenska flugumsjónarsvæðið.
Mikil vonbrigði voru að engin niðurstaða fékkst á fundi FÍF, Isavia og SA sem boðað var til síðastliðinn sunnudag. FÍF telur nauðsynlegt að boða yfirvinnubann, þrátt fyrir að viðræður séu enn í gangi, í þeirri von að samningar náist og ekki komi til frekari aðgerða af hálfu félagsmanna. Ljóst er að Isavia hefur tapað mikilvægu samkeppnisforskoti um hæft starfsfólk sem birtist í of lítilli nýliðun, miklu álagi og fækkun í stéttinni, m.a. vegna flótta í sambærileg störf erlendis. Þessari þróun vill FÍF snúa við til að gæta íslenskra hagsmuna.
Ein birtingarmynd viðvarandi undirmönnunar hjá Isavia er umfangsmikið yfirvinnuálag með tilheyrandi aukakostnaði og óhagræði. Á 19 vikna tímabili árið 2024 þurftu Isavia ohf. og dótturfélög þess að óska eftir að flugumferðarstjórar ynnu yfirvinnu í 1.261 skipti. Fáist ekki fólk til að vinna yfirvinnu þarf að skerða þjónustu, sem þýðir að beina þarf fleiri flugvélum fram hjá íslensku flugstjórnarsvæði. Ísland verður af mikilvægum gjaldeyristekjum og ef Isavia tekst ekki að tryggja fullnægjandi mönnun ógnar það samningum um rekstur alþjóðlega flugumsjónarsvæðisins.
Horfa verður til þess að íslensk flugumferðarstjórn er gjaldeyrisskapandi útflutningsatvinnuvegur sem skilar á milli 8 og 9 milljörðum króna í gjaldeyristekjur á ári hverju. Laun flugumferðarstjóra koma að mestum hluta erlendis frá og eru því ekki greidd með skatttekjum frá almenningi. Það eru því ríkir hagsmunir að Isavia tryggi að mannekla skaði ekki orðspor Íslands sem þjónustuaðila fyrir alþjóðlega flugrekendur.
Íslenskir flugumferðarstjórar sinna mikilvægu hlutverki þar sem öryggi, traust og áreiðanleiki skiptir öllu máli. Íslenska flugstjórnarsvæðið er eitt stærsta flugstjórnarsvæði heims, um 5,5 milljónir ferkílómetrar að stærð, og fara að meðaltali um 540 flugvélar í gegnum svæðið á hverjum sólarhring. Nauðsynlegt er að Isavia komi til móts við kröfur flugumferðarstjóra og dragi úr álagi á starfsfólk til að tryggja samfellda, góða og örugga þjónustu árið um kring,“ segir í tilkynningunni frá flugumferðarstjórum.