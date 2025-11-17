Á Oddfellow-fundi meðan vinnubílinn fór í Tjörnina Eiður Þór Árnason skrifar 17. nóvember 2025 19:24 Lögregla kom á vettvang og hafði samband við framkvæmdastjóra Bygg. aðsend Sendiferðabíll á vegum byggingaverktakans BYGG lenti í Reykjavíkurtjörn síðdegis í dag. Bifreiðin var mannlaus þegar atvikið átti sér stað og er grunur um aftanákeyrslu. Lögreglan kom á staðinn og kallaði út dráttarbíl. Þetta segir Atli Geir Gunnarsson, verkefna- og byggingastjóri hjá BYGG, í samtali við fréttastofu. Sendiferðabíllinn hafi verið kyrrstæður þegar keyrt var aftan á hann og Vaka muni fljótlega draga bifreiðina upp úr Reykjavíkurtjörn. „Það voru engin slys á okkar mannskap eða neitt svoleiðis og enginn að keyra, eftir því sem ég best veit. Ég veit allavega að maðurinn sem var á bílnum var bara á Oddfellow-fundi og var ekki í bílnum þegar þetta gerðist,“ segir Atli. Hann viti ekki hvernig fór fyrir hinum ökumanninum. Oddfellowhúsið er í Vonarstræti, skammt frá staðnum þar sem óhappið átti sér stað. Atli telur að miklar skemmdir hafi orðið á bílnum.aðsend Beygla sást á annarri bifreið sem stóð við Tjarnargötu.Aðsend Ljósastaur á staðnum virðist hafa orðið fyrir einhverjum skemmdum.Aðsend Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Innlent Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Innlent Fjögur svipleg andlát á nokkrum dögum: „Eitthvað stórt að í kerfinu“ Innlent Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Innlent Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Þekktir vísindamenn lögðu lag sitt við Epstein Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Innlent Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Innlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Fleiri fréttir Leggur til reglur um „rafrænan útivistartíma“ „Þetta er bara heimskulegt, þeir þurfa að setja beltin á sig“ Á Oddfellow-fundi meðan vinnubílinn fór í Tjörnina Svona fer peningaþvætti fram Fjögur svipleg andlát á nokkrum dögum: „Eitthvað stórt að í kerfinu“ Hættir sem ráðuneytisstjóri Óvenju mörg andlát fíknisjúkra Brotist inn á heilbrigðisstofnun og lyfjum stolið Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Reynir aftur við Endurupptökudóm Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Lagt til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Sjá meira