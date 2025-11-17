Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson hefur verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot með því að hafa, sem stjórnandi fjögurra félaga, ekki staðið skil á alls 59,7 milljónum króna í opinber gjöld. Þess er krafist að hann verði dæmdur til refsingar og í atvinnurekstrarbann. Hann hefur kært Ríkisskattstjóra og Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna aðgerða á starfstöðvum félaga hans í apríl í fyrra.
Þetta kemur fram í ákæru Héraðssaksóknara á hendur Sverri Einari, sem gefin var út þann 30. október síðastliðinn.
Hann sætir ákæru í fjórum liðum sem stjórnandi félaganna B Reykjavík ehf., SEBX ehf., SG8 ehf. og Þaks, byggingafélags ehf., fyrir að hafa ekki staðið skil á virðisaukaskatti og staðgreiðslu opinberra gjölda, sem haldið hafði verið eftir af launum starfsmanna félaganna. Honum er gefið að sök að hafa þannig komist hjá greiðslu alls 59,71 milljónar króna.
Þess er krafist að Sverrir Einar verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar auk þess að þess er krafist að honum verði bannað að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, sitja í stjórn, starfa sem framkvæmdastjóri eða koma með öðrum hætti að stjórnun eða fara með meiri hluta atkvæðisréttar í slíku félagi í allt að þrjú ár.
Á föstudaginn, sama dag og Rúv og DV fjölluðu um ákæruna á hendur honum, birti Sverrir Einar yfirlýsingu á Facebook, þar sem kemur fram að hann hafi sent Héraðssaksóknara formlega kæru á hendur Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Ríkisskattstjóra.
Það hafi hann gert vegna aðgerða embættanna tveggja þann 26. apríl í fyrra. Líkt og Vísir fjallaði um á sínum tíma voru skemmtistaðirnir B5 og Exit innsiglaði auk Nýju vínbúðarinnar og Sverrir Einar handtekinn.
„Þetta er eðlilegt og faglegt skref í átt að því að fá óháða og gagnsæja skoðun á málinu í heild — fyrir mig, fyrir stjórnsýsluna og fyrir atvinnulífið,“ segir Sverrir Einar meðal annars í færslunni, sem má sjá hér að neðan:
