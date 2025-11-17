Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Árni Sæberg skrifar 17. nóvember 2025 13:15 Þórunn Sveinbjarnardóttir er forseti Alþingis. Vísir/Ívar Fannar Forseti Alþingis hefur farið þess á leit við fjárlaganefnd að nefndin veiti embætti ríkislögreglustjóra fjárveitingu í samræmi við kostnaðarmat, 154 milljónir króna á ári, til að annast löggæslu á Alþingi allan sólarhringinn. Núverandi fjárveiting til embættisins nemur fjörutíu milljónum króna. Í erindi Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis, til fjárlaganefndar segir að frá 1. apríl árið 2023 hafi embætti Ríkislögreglustjóra annast löggæslu á Alþingi. Gerður hafi verið þjónustusamningur milli skrifstofu Alþingis og RLS um þjónustuna og framkvæmd hennar, með gildistíma til 30. apríl 2026. Löggæslan sé í tengslum við þingfundi, nefndafundi og önnur tilefni þegar þannig stendur á. Vilja herða í ljósi ógna og áskorana Embætti Ríkislögreglustjóri hafi nú lagt til, í ljósi aukinna ógna og áskorana, að á Alþingi verði öryggisgæsla allan sólarhringinn sem sinnt er af lögreglu. Þannig verði viðbragðstími styttri og betur hægt að takast á við aðsteðjandi ógnir hvenær sem er sólarhringsins. „Fyrir utan mikilvægi þess að tryggja öryggi þingmanna og starfsfólks þá er ekki síður mikilvægt að tryggja öryggi húsnæðis, menningarverðmæta, gagna, tækja og búnaðar.“ Stefna á að byrja 1. mars Það sé mat skrifstofu Alþingis að rétt sé að fylgja ábendingum RLS, sem fari með öryggi æðstu stjórnar ríkisins. Kostnaðarmat RLS á sólarhringsviðveru sé 153,8 milljónir króna á ári, sem samsvari sex stöðum varðstjóra, en núverandi og tímabundin fjárveiting til embættisins sé tæpar 40 milljónir króna. Tryggja þurfi RLS varanlega fjárveitingu vegna kostnaðar sem hlýst af framangreindu. „Hér með er því óskað eftir því að fjárlaganefnd veiti embætti ríkislögreglustjóra fjárveitingu í samræmi við kostnaðarmat, 154 milljónir króna á ári, til að annast löggæslu á Alþingi allan sólarhringinn. Gert er ráð fyrir að nýtt fyrirkomulag verði innleitt frá og með 1. mars 2026 og er því óskað eftir 136,3 milljónum króna á því ári.“ Alþingi Lögreglan Öryggis- og varnarmál Reykjavík Mest lesið Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Innlent Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Hundrað þúsund í höfuðstólinn eru orðin að átján í dag Neytendur Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Innlent Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Innlent Handtekinn í Dölunum Innlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent Fleiri fréttir Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Lagt til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Sjá meira