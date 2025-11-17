Innlent

Netsvikarar þykjast vera þekkt ís­lensk fyrir­tæki

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hvetur forsvarsmenn fyrirtækja til að vera á varðbergi.
Nýverið fór að bera á nýrri tegund tilrauna til fjársvika, þegar netþrjótar hófu að kaupa sér lénaheiti sem líkjast íslenskum fyrirtækjaheitum og láta lénin líta út eins og þau tengist fyrirtækjunum. Lénaheitin voru á forminu fyrirtæki-ehf.is í staðinn fyrir bara fyrirtæki.is Þessi lén nota þrjótarnir til að villa á sér heimildir og virðist það aðallega beinast að erlendum birgjum þessara íslensku fyrirtækja.

Í fréttatilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þess efnis segir að ISNIC, skráningarstofa .is veffanga á Íslandi, hafi strax brugðist við og lokað þeim lénum sem skrásett voru hér á landi. Brotamennirnir hafi þá breytt verklaginu og skrái lénin núna undir öðrum höfuðlénum, til dæmis .com. Núna virðist sem svikin beinist að erlendum birgjum íslenskra fyrirtækja, sem séu í heild- og smásölu með erlendar vörur. Enn sé ekki vitað af neinu tjóni tengdum svona svikum, en lögreglan hvetji forsvarsmenn íslenskra fyrirtækja til að vera á varðbergi og upplýsa sína birgja eins og kostur er.

Hjá lögreglu séu þegar þekkt fjögur fyrirtækjaheiti, sem búin hafi verið til sviksamleg heiti á. Talið sé að óprúttnir aðilar frá nokkrum löndum eigi þar hlut að máli. Síðasta þekkta fyrirtækjanafnið hafi verið skráð með þessu hætti í síðustu viku.

„Hafir þú eða teljir þig eða fyrirtæki þitt hafa orðið fyrir netglæp mælum við með því að þú tilkynnir það strax til þíns viðskiptabanka og með því að senda lögreglu tölvupóst á cybercrime@lrh.is.“

