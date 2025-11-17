Handtekinn í Dölunum Atli Ísleifsson skrifar 17. nóvember 2025 09:04 Frá lögreglustöðinni í Búðardal. Vísir/Vilhelm Lögregla handtók um helgina mann í Dölunum eftir að hann hafði ítrekað ekið bíl sínum á annan bíl á sunnanverðum Vestfjörðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Vestfjörðum sem birt er á Facebook. Þar segir að tilkynning hafi borist um eignatjón þar sem ekið hafi verið á bílinn og ökumaðurinn svo ekið á brott. „Bifreiðin sem ekið var á brott fannst svo í Dölum og var ökumaður hennar handtekinn en hann reyndist undir áhrifum fíkniefna og sviptur ökuréttindum,“ segir í tilkynningunni. Í færslu lögreglunnar á Vestfjörðum er stiklað á ýmsum verkefnum sem komu inn á borð hennar í vikunni. Var þar haft afskipti af fólki vegna hraðaksturs, elds í sumarhúsi í Skutulsfirði og minniháttar líkamsárásar á Ísafirði. „Fjórir voru kærðir fyrir of hraðan akstur í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í liðinni viku. Sá sem hraðast ók mældis á 119 km hraða á klst þar sem leyfður hámarkshraði er 90 km á klst. Einn var stöðvaður í Skutulsfirði í vikunni þar sem hann ók bifreið sem dró eftirvagn (kerru) sem var yfir 750 kg. að heildarþyngd. Ökumaðurinn hafði ekki réttindi til að draga kerruna og auk sektar var honum meinað að halda áfram för með með kerruna. Til þess að draga kerrur sem eru meira en 750 kg að leyfði heildarþyngd og að 3.500 kg. þarf BE-réttindi. Til að draga þyngri eftirvagna en hér eru nefndir þarf aukin ökuréttindi. (Meirapróf) Um helgina var tilkynnt um eignatjón á bifreið á sunnanverðum Vestfjörðum eftir að bifreið hefði verið ekið ítrekað á hana og svo ekið á brott. Bifreiðin sem ekið var á brott fannst svo í Dölum og var ökumaður hennar handtekinn en hann reyndist undir áhrifum fíkniefna og sviptur ökuréttindum. Aðafaranótt sl. þriðjudags var ekið á ljósastaur í Bolungarvík. Staurinn var ónýtur eftir en sá sem á hann ók fór af vettvangi án þess að tilkynna um óhappið. Sl. föstudagskvöld barst tilkynning um eld í sumarhúsi í Skutulsfirði. Slökkvilið og lögregla fóru á vettvangi en í ljós kom að tjón var sér í lagi vegna hita frá kamínuröri og reyndist minniháttar. Ein minniháttar líkamsárás var tilkynnt á Ísafirði um helgina. Ákváðu málsaðilar að endingu að afgreiða eftirmála hennar sín á milli í mesta bróðerni. Veiðitímabili til rjúpnaveiða á Vestfjörðum lýkur á morgun 18. nóvember. Lögregla mun á eftirlitsferðum sínum næstu daga hafa eftirlit með því að þau lög, reglur og ákvarðanir sem snúa að rjúpnaveiði á svæðinu séu virt. Þá er rétt að benda á að sölubann er á rjúpum,“ segir í tilkynningunni frá lögreglu á Vestfjörðum. Lögreglumál Vesturbyggð Dalabyggð Mest lesið Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Innlent Handtekinn í Dölunum Innlent Loftslagskvíði geti ýtt undir fíkniefnaneyslu Erlent Mark Rutte heimsækir Ísland Innlent Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Innlent Fleiri fréttir Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Flugvél lenti í Keflavík vegna bilunar Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Áköf undirskriftakeppni hafin vegna jarðganga Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Vara við mögulegri glerhálku í kvöld „Kerfinu kollvarpað“, jólabókaflóð og forystusauðir Sjá meira