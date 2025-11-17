Innlent

Eldur í ruslabíl í Bríetartúni

Atli Ísleifsson skrifar
Ruslabíllinn er mikið skemmdur eftir eldinn.
Ruslabíllinn er mikið skemmdur eftir eldinn. Vísir/Árni Sæberg

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út eftir að tilkynnt var um eld í ruslabíl í Bríetartúni í Reykjavík í morgun.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði er búið að slökkva eldinn en tilkynnt var um eldinn um klukkan sjö.

Varðstjóri var í samtali við fréttastofu að greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn en að reykræsta hafi þurft rými í nálægu húsi. 

Af myndum af vettvangi að dæmi brann bíllinn beint fyrir utan ungbarnaleikskóla Reykjavíkurborgar í Bríetartúni.

Ruslabíllinn var lagður beint fyrir utan ungbarnaleikskóla Reykjavíkurborgar í Bríetartúni.Vísir/Árni Sæberg

