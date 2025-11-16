Innlent

Minntust þeirra sem hafa látist í um­ferðinni

Bjarki Sigurðsson og Jón Ísak Ragnarsson skrifa
Elfar missti son sinn í bílslysi fyrir tveimur árum.
Faðir sem missti son sinn í bílslysi segir skelfilegt að heyra að bílbeltanotkun meðal ungs fólks sé að dragast saman. Lögreglumaður sem á líf sitt bílbeltinu að þakka hvetur alla til að muna eftir beltinu.

Í dag er alþjóðlegur minningardagur þeirra sem hafa látist í bílslysi. Minningarathöfn var haldin við Landspítalann í Fossvogi og fleiri víða um land. Dagurinn í dag var sérstaklega tileinkaður mikilvægi bílbelta. Sá sem ekki notar bílbelti er í um 13 sinnum meiri hættu á að verða fórnarlamb banaslyss en sá sem notar beltið. Fjöldi viðbragðsaðila tók þátt í athöfninni og fluttu bæði innviðaráðherra og forseti Íslands ræður.

„Sérhvert slys sem hægt er að koma í veg fyrir með aðgát, fyrirhyggju, oft bara einu handtaki, er einu slysi of mikið,“ sagði Halla Tómasdóttir forseti.

Fjöldi fólks sem misst hefur ástvin í bílslysi var viðstaddur athöfnina og mátti skynja mikla væntumþykju í loftinu. Meðal þeirra er Elfar Bjarni Guðmundsson en sonur hans, Jóhann Atli, lést í bílslysi á Þrengslavegi í júlí 2023.

„Þá erum við á leið til vinnu, ég er aðeins á undan honum, við förum á tveimur bílum, ég bý fyrir austan á Stokkseyri,“ segir Elfar.

„Þetta hefur verið svona níu um morguninn, ég fer aðeins á undan honum. Svo fékk ég skilaboð frá símanum hans að eitthvað hefði komið fyrir. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með.“

„Ég stoppa hjá Litlu kaffistofunni, reyni að hringja, og þegar hann svarar ekki strax, þá sný ég við og reyni að hringja alveg á fullu meðan ég keyri þangað. Þegar ég kem að seinni námunni, að slysstaðnum, þá sé ég bílinn fyrir utan veg, hann er ábyggilega svona tuttugu eða þrjátíu metra frá bílnum, hefur kastast út.“

Hilmar Sigurjónsson telur að bílbelti hafi bjargað lífi sínu og bróður hans árið 2010.Vísir/Bjarni

Jóhann var ekki í bílbelti og var úrskurðaður látinn á Landspítalanum. Í könnun Samgöngustofu frá því í fyrra kemur fram að bílbeltanotkun sé að dragast saman meðal ungs fólks, þá sérstaklega ungra karla. Elfar segir það slæma þróun.

„Það er bara mikilvægasti hluturinn í bílnum, það er að vera í belti. Þetta er skelfileg þróun sem er að eiga sér stað, varðandi bílbelti, símanotkun, og hraðakstur, þetta átti allt við,“ segir Elfar.

Lögreglumaður sem telur bílbelti hafa bjargað sínu lífi og bróður hans árið 2010 flutti einnig fallegt ávarp.

„Þú ert að setja sætisbeltin á þig bæði til að verja þig, til að koma í veg fyrir að bæði þú og þínir nánustu lendi í því uppnámi sem fylgir alvarlegum slysum,“ segir lögreglumaðurinn Hilmar Sigurjónsson.

